"Арсенал" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче АПЛ
Футбол
 
22:45 08.11.2025 (обновлено: 20:35 16.11.2025)
"Арсенал" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче АПЛ
"Арсенал" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче АПЛ
Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 2:2. В составе "Арсенала" мячи забили Букайо Сака (54-я минута) и Леандро Троссард (74). У "Сандерленда" отличились Дэниел Баллард (36) и Брайан Бробби (90+4).
Английская премьер-лига (АПЛ)
08 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Сандерленд
2 : 2
Арсенал
36‎’‎ • Даниэль Баллард
(Норди Мукиеле)
90‎’‎ • Брайан Броббей
54‎’‎ • Букайо Сака
(Микель Мерино)
74‎’‎ • Леандро Троссард
(Мартин Зубименди)
"Арсенал", набрав 26 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Микеля Артеты прервала победную серию в чемпионате, которая составила пять матчей. "Сандерленд" (19) занимает третью строчку.
В следующем туре "Арсенал" 23 ноября примет лондонский "Тоттенхэм", днем ранее "Сандерленд" сыграет в гостях с "Фулхэмом".
