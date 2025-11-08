https://ria.ru/20251108/futbol-2053723811.html
"Арсенал" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче АПЛ
"Арсенал" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
"Арсенал" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче АПЛ
Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-08T22:45:00+03:00
2025-11-08T22:45:00+03:00
2025-11-16T20:35:00+03:00
футбол
спорт
англия
английская премьер-лига (апл)
букайо сака
сандерленд
тоттенхэм хотспур
арсенал (лондон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/01/1557620172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37d0606da4b678e37abff9499669137a.jpg
/20251102/futbol-2052451025.html
англия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/01/1557620172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e97be2bf45b84225a80573c00012aef3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, английская премьер-лига (апл), букайо сака, сандерленд, тоттенхэм хотспур, арсенал (лондон), леандро троссард, брайан броббей
Футбол, Спорт, Англия, Английская премьер-лига (АПЛ), Букайо Сака, Сандерленд, Тоттенхэм Хотспур, Арсенал (Лондон), Леандро Троссард, Брайан Броббей
"Арсенал" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче АПЛ
"Арсенал" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу