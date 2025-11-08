https://ria.ru/20251108/futbol-2053723492.html
Дубль Гризманна принес "Атлетико" победу над "Леванте" в чемпионате Испании
"Атлетико" обыграл "Леванте" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Атлетико" обыграл "Леванте" со счетом 3:1 в Ла Лиге