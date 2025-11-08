Рейтинг@Mail.ru
Дубль Гризманна принес "Атлетико" победу над "Леванте" в чемпионате Испании
Футбол
Футбол
 
22:40 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/futbol-2053723492.html
Дубль Гризманна принес "Атлетико" победу над "Леванте" в чемпионате Испании
Дубль Гризманна принес "Атлетико" победу над "Леванте" в чемпионате Испании - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Дубль Гризманна принес "Атлетико" победу над "Леванте" в чемпионате Испании
"Атлетико" обыграл "Леванте" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T22:40:00+03:00
2025-11-08T22:40:00+03:00
футбол
спорт
испания
мадрид
чемпионат испании по футболу
антуан гризманн
испания
мадрид
спорт, испания, мадрид, чемпионат испании по футболу, антуан гризманн
Футбол, Спорт, Испания, Мадрид, Чемпионат Испании по футболу, Антуан Гризманн
Дубль Гризманна принес "Атлетико" победу над "Леванте" в чемпионате Испании

"Атлетико" обыграл "Леванте" со счетом 3:1 в Ла Лиге

© Фото : Пресс-служба ФК "Атлетико" Антуан Гризманн
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Атлетико"
Антуан Гризманн. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Атлетико" обыграл "Леванте" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, закончилась со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн (61-я и 80-я минуты), еще один мяч в свои ворота срезал защитник "Леванте" Адриан де ла Фуэнте (12). Гол гостей на счету Мануэля Санчеса (21).
"Атлетико" с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Леванте" (9 очков) располагается на 17-й позиции.
В других матчах "Жирона" дома обыграла "Алавес" (1:0), а "Севилья" на своем поле нанесла поражение "Осасуне" (1:0).
Чемпионат Испании по футболу
08 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Атлетико Мадрид
3 : 1
Леванте
12‎’‎ • Адриан де ла Фуэнте (А)
61‎’‎ • Антуан Гризманн
(Маркос Льоренте)
80‎’‎ • Антуан Гризманн
21‎’‎ • Мануэль Санчес
(Джон Оласагасти)
Футбол Спорт Испания Мадрид Чемпионат Испании по футболу Антуан Гризманн
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
