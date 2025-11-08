В ЦСКА рассказали о возможном участии Акинфеева в дерби со "Спартаком"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини выразил надежду на то, что вратарь Игорь Акинфеев сможет восстановиться к матчу 16-го тура чемпионата России против столичного "Спартака".