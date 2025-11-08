В ЦСКА рассказали о возможном участии Акинфеева в дерби со "Спартаком"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини выразил надежду на то, что вратарь Игорь Акинфеев сможет восстановиться к матчу 16-го тура чемпионата России против столичного "Спартака".
Акинфеев получил надрыв связок голеностопа в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" (3:2) 5 октября. Тогда сообщалось, что восстановление 39-летнего голкипера займет 10-14 дней. Выездная встреча со "Спартаком" пройдет 22 ноября.
"Восстановление Мойзеса и Матеуса идет очень хорошо. Мы знаем, что с ними произошло, мы все видим и контролируем ситуацию. Динамика восстановления у них очень хорошая. Алвес уже бегал со скоростью 25 км/ч и выше, а до дерби еще две недели. Поэтому на восстановление Матеуса и Мойзеса мы смотрим позитивно. Что касается Акинфеева, то ситуация чуть сложнее, потому что у него есть боль при движении. Он будет готов, когда эта боль уйдет, но назвать конкретную дату тут сложно. Надеюсь, через две недели проблема решится, и Игорь сможет сыграть", - приводит слова Челестини сайт клуба.
В субботу ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0. Армейцы вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка.