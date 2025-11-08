Рейтинг@Mail.ru
Гол Роналду с пенальти помог "Аль-Насру" обыграть "Неом" - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:08 08.11.2025 (обновлено: 21:15 16.11.2025)
https://ria.ru/20251108/futbol-2053701265.html
Гол Роналду с пенальти помог "Аль-Насру" обыграть "Неом"
Гол Роналду с пенальти помог "Аль-Насру" обыграть "Неом" - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Гол Роналду с пенальти помог "Аль-Насру" обыграть "Неом"
"Аль-Наср" на выезде обыграл "Неом" в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-08T19:08:00+03:00
2025-11-16T21:15:00+03:00
футбол
спорт
саудовская аравия
криштиану роналду
аль-наср
неом
аль-халидж
жуан феликс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929988515_168:302:2872:1823_1920x0_80_0_0_00fa5cb052fcc59e56160b9c34369ea7.jpg
/20251019/manchester-2049245779.html
саудовская аравия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929988515_449:241:2591:1847_1920x0_80_0_0_8066f7cc77d303b6774e070fd05db4a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, саудовская аравия, криштиану роналду, аль-наср, неом, аль-халидж, жуан феликс
Футбол, Спорт, Саудовская Аравия, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Неом, Аль-Халидж, Жуан Феликс
Гол Роналду с пенальти помог "Аль-Насру" обыграть "Неом"

"Аль-Наср" выиграл у "Неома" и продлил победную серию в саудовском чемпионате

© Фото : Пресс-служба ФК "Аль-Наср"Футболист клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду
Футболист клуба Аль-Наср Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Аль-Наср"
Футболист клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Аль-Наср" на выезде обыграл "Неом" в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в Табуке и завершилась со счетом 3:1. В составе гостей голы забили Анжело Габриэл (47-я минута), Криштиану Роналду (65, пенальти) и Жуан Феликс (86). У "Неома" отличился Ахмед Абду (84).
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу
08 ноября 2025 • начало в 16:50
Завершен
Неом
1 : 3
Аль-Наср
84‎’‎ • Ahmed Abdu
(Hawsawi Ahmed)
47‎’‎ • Анхело Борхес
65‎’‎ • Криштиану Роналду (П)
86‎’‎ • Жуан Феликс
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 56-й минуте встречи с поля был удален нападающий "Неома" Лусиано Родригес.
"Аль-Наср" продлил победную серию до восьми матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Команда с 24 очками лидирует в турнирной таблице. "Неом" с 13 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем туре "Аль-Наср" 23 ноября примет "Аль-Халидж".
Гарри Магуайер - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Гол Магуайра принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Ливерпулем"
19 октября, 20:46
 
ФутболСпортСаудовская АравияКриштиану РоналдуАль-НасрНеомАль-ХалиджЖуан Феликс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала