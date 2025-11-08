https://ria.ru/20251108/futbol-2053701265.html
Гол Роналду с пенальти помог "Аль-Насру" обыграть "Неом"
"Аль-Наср" на выезде обыграл "Неом" в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-08T19:08:00+03:00
2025-11-08T19:08:00+03:00
2025-11-16T21:15:00+03:00
"Аль-Наср" выиграл у "Неома" и продлил победную серию в саудовском чемпионате