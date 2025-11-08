https://ria.ru/20251108/futbol-2053696607.html
Футболисты "Нижнего Новгорода" и "Рубина" сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты "Нижнего Новгорода" и "Рубина" сыграли вничью в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Футболисты "Нижнего Новгорода" и "Рубина" сыграли вничью в матче РПЛ
"Нижний Новгород" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-08T18:33:00+03:00
2025-11-08T18:33:00+03:00
2025-11-16T21:16:00+03:00
футбол
спорт
россия
нижний новгород
рашид рахимов
нижний новгород
рубин
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/62/1555486233_0:231:1898:1299_1920x0_80_0_0_f0b1f008dd5a2fdd47ced5300eab2d71.jpg
/20251108/futbol-2053672343.html
россия
нижний новгород
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/62/1555486233_44:0:1855:1358_1920x0_80_0_0_6b10602a54ea75e1270e74a87251bb6a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, нижний новгород, рашид рахимов, нижний новгород, рубин, ахмат
Футбол, Спорт, Россия, Нижний Новгород, Рашид Рахимов, Нижний Новгород, Рубин, Ахмат
Футболисты "Нижнего Новгорода" и "Рубина" сыграли вничью в матче РПЛ
Встреча "Нижнего Новгорода" с "Рубином" закончилась со счетом 0:0