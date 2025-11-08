Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Нижнего Новгорода" и "Рубина" сыграли вничью в матче РПЛ
Футбол
 
18:33 08.11.2025 (обновлено: 21:16 16.11.2025)
Футболисты "Нижнего Новгорода" и "Рубина" сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты "Нижнего Новгорода" и "Рубина" сыграли вничью в матче РПЛ
"Нижний Новгород" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Футболисты "Нижнего Новгорода" и "Рубина" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча "Нижнего Новгорода" с "Рубином" закончилась со счетом 0:0

Футболисты "Нижнего Новгорода"
Футболисты Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Григорий Соколов
Футболисты "Нижнего Новгорода". Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Нижний Новгород" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 0:0.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
Нижний Новгород
0 : 0
Рубин
"Рубин" не может победить на протяжении четырех туров, команда Рашида Рахимова с 20 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. "Нижний Новгород" (8) продлил серию без побед до семи матчей и располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре "Рубин" 22 ноября примет грозненский "Ахмат", днем позднее "Нижний Новгород" дома сыграет с петербургским "Зенитом".
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ
8 ноября, 15:59
8 ноября, 15:59
 
Футбол Спорт Россия Нижний Новгород Рашид Рахимов Нижний Новгород Рубин Ахмат
 
