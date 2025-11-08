https://ria.ru/20251108/futbol-2053696274.html
Гол Глебова принес ЦСКА победу над махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
Гол Глебова принес ЦСКА победу над махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Гол Глебова принес ЦСКА победу над махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
Московский ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T18:31:00+03:00
2025-11-08T18:31:00+03:00
2025-11-08T18:51:00+03:00
спорт
россия
каспийск
москва
кирилл глебов
пфк цска
динамо (махачкала)
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028751376_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_52c626447e0b4ceb89da2d802914c29a.jpg
/20251108/futbol-2053672343.html
россия
каспийск
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028751376_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9389c2ac3178d94cdf3ba78e2897091c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, каспийск, москва, кирилл глебов, пфк цска, динамо (махачкала)
Спорт, Россия, Каспийск, Москва, Кирилл Глебов, ПФК ЦСКА, Динамо (Махачкала), Футбол
Гол Глебова принес ЦСКА победу над махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и вышел на первое место в РПЛ