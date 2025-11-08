Рейтинг@Mail.ru
Гол Глебова принес ЦСКА победу над махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
Футбол
 
18:31 08.11.2025
Гол Глебова принес ЦСКА победу над махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
Гол Глебова принес ЦСКА победу над махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
Московский ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, россия, каспийск, москва, кирилл глебов, пфк цска, динамо (махачкала)
Спорт, Россия, Каспийск, Москва, Кирилл Глебов, ПФК ЦСКА, Динамо (Махачкала), Футбол
Гол Глебова принес ЦСКА победу над махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ

ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и вышел на первое место в РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКирилл Глебов
Кирилл Глебов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Кирилл Глебов. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
Динамо Махачкала
0 : 1
ЦСКА
76‎’‎ • Кирилл Глебов
(Matija Popovic)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Каспийске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Кирилл Глебов (75) с передачи серба Матии Поповича, для которого данное результативное действие стало первым в составе команды в чемпионате России.
ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка за 15 матчей. На вторую позицию опустился "Краснодар", у которого 32 балла и матч в запасе. Махачкалинское "Динамо" (14 очков) идет на 12-м месте.
В следующем туре ЦСКА 22 ноября на выезде сыграет против столичного "Спартака", махачкалинское "Динамо" днем позднее на выезде встретится с "Динамо" из Москвы.
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ
8 ноября, 15:59
 
Футбол
 
