"МЮ" в компенсированное время спасся от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
17:41 08.11.2025 (обновлено: 18:25 08.11.2025)
"МЮ" в компенсированное время спасся от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
"МЮ" в компенсированное время спасся от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
Футбол
"МЮ" в компенсированное время спасся от поражения в матче с "Тоттенхэмом"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. В составе "Манчестер Юнайтед" голы забили Брайан Мбемо (32-я минута) и Маттейс де Лигт (90+6). У "Тоттенхэма" отличились Матис Тель (84) и Ришарлисон (90+1).
"Манчестер Юнайтед" провел предыдущий матч чемпионата с "Ноттингем Форест" по схожему сценарию - манкунианцы открыли счет, затем пропустили два мяча и сумели отыграться в концовке.
Команда Рубена Аморима располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 18 очков. "Тоттенхэм" (18) идет третьим.
В следующем туре "Тоттенхэм" 23 ноября на выезде сыграет против лондонского "Арсенала". "Манчестер Юнайтед" днем позднее примет "Эвертон".
