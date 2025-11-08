https://ria.ru/20251108/futbol-2053686616.html
"Арсенал" победил "Чайку" в матче Первой лиги
Тульский "Арсенал" победил "Чайку" из села Песчанокопское (Ростовская область) в матче 18-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-08T17:14:00+03:00
2025-11-08T17:14:00+03:00
2025-11-16T21:20:00+03:00
футбол
спорт
ростовская область
тула
россия
кирилл большаков
первая лига
кирилл большаков (футболист)
ростовская область
тула
россия
Гол Большакова принес "Арсеналу" победу над "Чайкой" в матче Первой лиги