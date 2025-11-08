Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" победил "Чайку" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:14 08.11.2025 (обновлено: 21:20 16.11.2025)
https://ria.ru/20251108/futbol-2053686616.html
"Арсенал" победил "Чайку" в матче Первой лиги
"Арсенал" победил "Чайку" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
"Арсенал" победил "Чайку" в матче Первой лиги
Тульский "Арсенал" победил "Чайку" из села Песчанокопское (Ростовская область) в матче 18-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-08T17:14:00+03:00
2025-11-16T21:20:00+03:00
футбол
спорт
ростовская область
тула
россия
кирилл большаков
первая лига
кирилл большаков (футболист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907622701_117:100:1831:1064_1920x0_80_0_0_a344e78e1c3b7cbdbb115a0af73e1b55.jpg
/20251024/futbol-2050505279.html
ростовская область
тула
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907622701_596:223:1799:1125_1920x0_80_0_0_e09c66ea36f9602894540b009dcf0011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ростовская область, тула, россия, кирилл большаков, первая лига, кирилл большаков (футболист), арсенал (лондон), уфа, чайка (песчанокопское)
Футбол, Спорт, Ростовская область, Тула, Россия, Кирилл Большаков, Первая лига, Кирилл Большаков (футболист), Арсенал (Лондон), Уфа, Чайка (Песчанокопское)
"Арсенал" победил "Чайку" в матче Первой лиги

Гол Большакова принес "Арсеналу" победу над "Чайкой" в матче Первой лиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"Футболисты тульского "Арсенала"
Футболисты тульского Арсенала - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"
Футболисты тульского "Арсенала". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Тульский "Арсенал" победил "Чайку" из села Песчанокопское (Ростовская область) в матче 18-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил Кирилл Большаков.
Первая лига
08 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
Арсенал Тула
1 : 0
Чайка
90‎’‎ • Кирилл Большаков
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал" с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Чайка" (11) располагается на последней, 18-й позиции.
В следующем туре "Арсенал" 16 ноября сыграет в гостях с "Уфой", "Чайка" в этот же день на выезде встретится с ярославским "Шинником".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Урал" обыграл "Арсенал " в матче Первой лиги
24 октября, 23:49
 
ФутболСпортРостовская областьТулаРоссияКирилл БольшаковПервая ЛигаКирилл Большаков (футболист)Арсенал (Лондон)УфаЧайка (Песчанокопское)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала