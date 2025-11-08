"Кто-то не делает выводы". Тюкавин не понимает причин неудач "Динамо"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин рассказал журналистам, что не понимает причины нестабильного выступления команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

В субботу "Динамо" проиграло тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура РПЛ.

"Сыграли ужасно. Первый тайм полностью провалили. Очень пассивно в атаке. Потом ошиблись, и "Акрон" забил. Не знаю, худшая ли это игра сезона. Я не понимаю, в чем причина нестабильности. Выиграть в Питере и проиграть дома, при своих болельщиках, "Акрону". При всем уважении. Но так играть, как сегодня, нельзя", - сказал Тюкавин.

После этого матча "Акрон" набрал 18 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата, "Динамо" с 17 баллами опустилось на девятую строчку.