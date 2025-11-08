Рейтинг@Mail.ru
"Кто-то не делает выводы". Тюкавин не понимает причин неудач "Динамо"
Футбол
 
17:13 08.11.2025 (обновлено: 18:23 08.11.2025)
"Кто-то не делает выводы". Тюкавин не понимает причин неудач "Динамо"
"Кто-то не делает выводы". Тюкавин не понимает причин неудач "Динамо" - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Кто-то не делает выводы". Тюкавин не понимает причин неудач "Динамо"
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин рассказал журналистам, что не понимает причины нестабильного выступления команды в текущем... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
футбол
спорт
акрон
спорт, акрон
Футбол, Спорт, Акрон
"Кто-то не делает выводы". Тюкавин не понимает причин неудач "Динамо"

Тюкавин назвал ужасным качество игры "Динамо" в матче с "Акроном"

Константин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Константин Тюкавин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин рассказал журналистам, что не понимает причины нестабильного выступления команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
В субботу "Динамо" проиграло тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура РПЛ.
"Сыграли ужасно. Первый тайм полностью провалили. Очень пассивно в атаке. Потом ошиблись, и "Акрон" забил. Не знаю, худшая ли это игра сезона. Я не понимаю, в чем причина нестабильности. Выиграть в Питере и проиграть дома, при своих болельщиках, "Акрону". При всем уважении. Но так играть, как сегодня, нельзя", - сказал Тюкавин.
После этого матча "Акрон" набрал 18 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата, "Динамо" с 17 баллами опустилось на девятую строчку.
"Наш состав может прибавлять. Нужно усиление? А какое? Месси привезти? Наш состав конкурентен, чтобы бороться за чемпионство. Мы два года назад боролись, почему сейчас не можем этого делать? Спросите руководителей, тренеров, в чем дело. Мы стараемся, делаем свою работу. Может, что-то неправильно делаем, раз пропускаем такие простые голы. Что нам надо сделать, как исправить, как это тренировать? Я не знаю. Может, выводы и делаются. Просто не у всех", - добавил футболист.
ФутболСпортАкрон
 
Матч-центр
 
