"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ
Тольяттинский "Акрон" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
футбол
спорт
дмитрий пестряков
стефан лончар
иван сергеев (1995)
динамо москва
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ
"Акрон" обыграл московское "Динамо" в матче 15-го тура РПЛ