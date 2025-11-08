Рейтинг@Mail.ru
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:59 08.11.2025 (обновлено: 16:00 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/futbol-2053672343.html
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ
Тольяттинский "Акрон" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T15:59:00+03:00
2025-11-08T16:00:00+03:00
футбол
спорт
дмитрий пестряков
стефан лончар
иван сергеев (1995)
динамо москва
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053672168_0:39:1748:1022_1920x0_80_0_0_e1d10613ed2f23af827877029ee825be.jpg
/20251108/mostovoj-2053641297.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053672168_119:0:1643:1143_1920x0_80_0_0_42c511e6d419529ed0e628e78d386dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий пестряков, стефан лончар, иван сергеев (1995), динамо москва, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Дмитрий Пестряков, Стефан Лончар, Иван Сергеев (1995), Динамо Москва, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ

"Акрон" обыграл московское "Динамо" в матче 15-го тура РПЛ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Акрон" (Тольятти)
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Динамо Москва
1 : 2
Акрон
88‎’‎ • Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
62‎’‎ • Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
80‎’‎ • Стефан Лончар
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Дмитрий Пестряков (62-я минута) и Стефан Лончар (80). У "Динамо" отличился Иван Сергеев (88).
"Акрон", набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), сместив "Динамо" (17) на девятую строчку. Команда Валерия Карпина теряет очки в пятом матче чемпионата подряд.
В следующем туре "Акрон" 21 ноября примет "Сочи", двумя днями позднее московская команда дома сыграет с махачкалинским "Динамо".
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Александр Мостовой назвал причину неудач "Динамо"
8 ноября, 12:51
 
ФутболСпортДмитрий ПестряковСтефан ЛончарИван Сергеев (1995)Динамо МоскваАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала