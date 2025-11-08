Рейтинг@Mail.ru
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России - РИА Новости, 08.11.2025
16:43 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/finlyandiya-2053680643.html
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России
Граждане Финляндии вспомнили про обширную сеть бомбоубежищ в стране из-за страха перед войной с Россией, пишет The New York Times. РИА Новости, 08.11.2025
"Где мое убежище?" СМИ сообщили о панике в Финляндии из-за России

NYT: в Финляндии вспомнили про бомбоубежища из-за якобы российской угрозы

© Fotolia / Oleg Podzorov
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Граждане Финляндии вспомнили про обширную сеть бомбоубежищ в стране из-за страха перед войной с Россией, пишет The New York Times.
"Финляндия десятилетиями бурила пещеры в своих скальных породах. Теперь, когда Россия поднимает голову, нервные финны хотят знать: "Где мое убежище?" — говорится в материале.
Как отмечает издание, в Хельсинки переживают из-за затяжного конфликта на Украине, а президент Финляндии Александр Стубб постоянно твердит о "возобновлении российской агрессии".
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
