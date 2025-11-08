Рейтинг@Mail.ru
Мишина и Галлямов лидируют на этапе Гран-при России в Казани - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:39 08.11.2025 (обновлено: 22:19 15.11.2025)
https://ria.ru/20251108/figuristy-2053697201.html
Мишина и Галлямов лидируют на этапе Гран-при России в Казани
Мишина и Галлямов лидируют на этапе Гран-при России в Казани - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Мишина и Галлямов лидируют на этапе Гран-при России в Казани
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют по итогам короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-08T18:39:00+03:00
2025-11-15T22:19:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
казань
анастасия мишина
александр галлямов
александра бойкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728692551_0:11:3030:1715_1920x0_80_0_0_ac8216cd3767d2dc924d18794f205f7b.jpg
/20250927/gallyamov-2044808765.html
россия
казань
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728692551_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_efcc639d0970ff5ac9553f68f70261fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, казань, анастасия мишина, александр галлямов, александра бойкова
Фигурное катание, Спорт, Россия, Казань, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова
Мишина и Галлямов лидируют на этапе Гран-при России в Казани

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАнастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Архивное фото
Читать в
Дзен
КАЗАНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют по итогам короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.
За выступление двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр набрали 75,77 балла. Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,42), третье - Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (68,09).
В воскресенье фигуристы представят произвольные программы.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Галлямов заявил, что мог бы восстановиться к олимпийскому отбору
27 сентября, 18:49
 
Фигурное катаниеСпортРоссияКазаньАнастасия МишинаАлександр ГаллямовАлександра Бойкова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала