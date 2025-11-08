Звезда Тутберидзе достала Муравьеву: уникальный спор на Гран-при

Удивительная ситуация возникла на Гран-при: фигуристки Этери Тутберидзе и Алексея Мишина набрали одинаковые баллы. РИА Новости Спорт рассказывает, как выкрутились судьи.

Как притирается Мишин

На третьем этапе Гран-при России в Казани у девушек собралась очень сильная компания. Практически все участницы заявили каскад тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип. Реже – тройной риттбергер.

Вне конкурса открывала соревнования Виктория Сафонова, завоевавшая для Белоруссии олимпийскую лицензию. Но главный тренер белорусской сборной Олег Васильев остался недоволен. "В Пекине она меньше волновалась, хотя сегодня такого повода для волнения не было", - сказал он РИА Новости.

В короткой программе у женщин запрещено исполнение четверных прыжков, и преимущество априори получают те, кто рискует прыгать тройной аксель. В первой разминке на триксель замахнулась Камилла Нелюбова, но недокрут не дал ей желаемого преимущества.

В сильнейшей разминке пять из шести участниц ограничились двойным акселем. Лидерство захватила выступавшая второй Софья Муравьева , перешедшая летом от Евгения Плющенко Мишину . "Мы с Алексеем Николаевичем притираемся пока друг к другу, - сказала журналистам Софья. – Помогает и Елизавета Сергеевна Туктамышева, которая излучает спокойствие на каждой тренировке".

В Казани Муравьева презентовала новое платье для "Кармен", пошитое ее мамой. Как рассказала фигуристка, это третий вариант костюма, и лучший, на ее взгляд. Хотя мнение достаточно спорное, и у многих поклонников фигурного катания кардиган и шорты могут вызвать не столь положительные эмоции. Зато программа, поставленная Ильей Авербухом , должна понравиться всем. Нестандартная нарезка музыки, что позволяет взглянуть по-новому на затертый в фигурном катании образ. На льду настоящая героиня Мериме и Бизе. Добавить бы еще тройной аксель, который Софья исполняла в юниорах. По ее словам, работа над восстановлением ультра-си идет, но быстрых результатов фигуристка не обещает.

Судьи раскрыли глаза

Последней в сильнейшей разминке выступала ученица Тутберидзе Дина Хуснутдинова. Появление фигуристки, представляющей Татарстан, зал встретил овацией. Впрочем, даже местному арбитру в Казани достались более громкие аплодисменты, чем его коллегам. Тройной аксель в исполнении Хуснутдиновой был безупречен, да еще и каскад постановщик Георгий Похилюк поставил во вторую половину программы. При безупречном прокате Дина должна была победить без вопросов. Только вопросы возникли у технической бригады, углядевшей недокрут в четверть оборота на тройном лутце в каскаде. Да и в компонентах Хуснутдинова уступила ближайшим конкуренткам.

« "Понимаю, что над этим еще нужно серьезно работать", - сказала Дина в журналистам.



Если Муравьева о равных баллах не знала (она пожаловалась, что интернет в раздевалке не ловится), то Хуснутдиновой это было известно. Подобных случаев в ее карьере еще не было, но все когда-то бывает впервые. В произвольной "хозяйка льда" пообещала уже два тройных акселя.