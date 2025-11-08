Рейтинг@Mail.ru
В Бейруте начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:09 08.11.2025 (обновлено: 16:49 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/festival-2053673991.html
В Бейруте начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
В Бейруте начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 08.11.2025
В Бейруте начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
В Бейруте стартовал фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", открывшись новым фильмом режиссера Олега Некишева "Мягкая сила Ливана". РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T16:09:00+03:00
2025-11-08T16:49:00+03:00
бейрут
ливан
донбасс
александр рудаков (посол россии в ливане )
rt arabic
что посмотреть
культура
кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039979626_161:0:3802:2048_1920x0_80_0_0_657253f1a057408329fed040552cebdf.png
https://ria.ru/20251105/putin-2053065848.html
https://ria.ru/20251027/rt-2051041767.html
https://ria.ru/20251021/rt-2049631961.html
бейрут
ливан
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039979626_616:0:3347:2048_1920x0_80_0_0_807a2a90d15cb885ac1965f4802ac632.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бейрут, ливан, донбасс, александр рудаков (посол россии в ливане ), rt arabic, что посмотреть , кино, россия, в мире, телеканал rt
Бейрут, Ливан, Донбасс, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), RT Arabic, что посмотреть , Культура, Кино, Россия, В мире, Телеканал RT
В Бейруте начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

В Бейруте начался фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"

© Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”
Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”
Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Бейруте стартовал фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", открывшись новым фильмом режиссера Олега Некишева "Мягкая сила Ливана".
Картина рассказывает о взаимной поддержке в трудные времена — от восстановления мостов в Ливане после войны 2006 года до гуманитарных миссий и помощи ливанцев мирным жителям Донбасса.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин пообещал поддержку проекту "RT.Док"
5 ноября, 21:32
Почетными гостями церемонии открытия стали российский посол Александр Рудаков, дипломатические представители Палестины, Казахстана, Ирана и Китая. В ней также участвовали губернатор Бейрута Марван Аббуд, ливанский режиссер Касим Аль-Истамбулли и другие.
«

"Ваши документалисты — это истинные профессионалы. Молодцы! Показать, с одной стороны, просто и незатейливо, а с другой — глубоко эту трагедию, которая происходит сейчас там (в Донбассе), — это очень важно и дорогого стоит", — оценил Рудаков работу документалистов RT.

Посол также подчеркнул важность взаимной поддержки между российским и ливанским народами.
«
"Российская Федерация оказывала любую помощь: во время прошлогодней войны, после взрыва, во время пандемии коронавируса. Те люди, которые ее получали, благодарны и все помнят. У них всегда есть ответная реакция на такие жесты доброй воли. И по мере возможности они помогают", — заявил он.
Телевизионная студия в виде рупора, установленная к 20-летию телеканала RT, на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Телеканал RT установил огромный рупор на Манежной площади
27 октября, 20:00
Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева поблагодарила Русский дом за возможность провести фестиваль и собрать единомышленников, подчеркнув объединяющую силу кино.
«
"Простое человеческое общение способно творить чудеса. Для этого мы и организуем наш фестиваль — чтобы объединять людей. А кино действительно объединяет. Я уверена, что после фестиваля появятся новые идеи, знакомства и фильмы", — отметила она.
Традиционно на церемонии открытия прозвучала песня "Катюша" в исполнении ливанского певца Марка Реади. Также зрители увидели танец дружбы Ливана и России в исполнении детского ансамбля.
Накануне фестиваля, 6 ноября, в Русском доме прошли мастер-классы от режиссеров RT.Док Артема Сомова и Олега Некишева, а также документалистов RT Arabic Анисы Гординой и Карима Наджиба. Занятия состоялись при полном зале и вызвали оживленные дискуссии среди участников. Некоторые из них отметили, что мастер-классы стали возможностью обрести опору и поддержку в сложное для Ливана время.
Восьмое ноября станет вторым фестивальным днем. Зрители увидят четыре фильма, среди которых документальное кино RT, работы РИА Новости и ливанские ленты.
Магия ИИ: американские телеведущие стали говорить правду благодаря RT - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
RT выложил видеоролик с американскими ведущими, "говорящими" правду
21 октября, 16:49
 
КультураБейрутЛиванДонбассАлександр Рудаков (посол России в Ливане )RT Arabicчто посмотретьКиноРоссияВ миреТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала