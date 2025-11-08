В Бейруте начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Бейруте стартовал фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", открывшись новым фильмом режиссера Олега Некишева "Мягкая сила Ливана".
Почетными гостями церемонии открытия стали российский посол Александр Рудаков, дипломатические представители Палестины, Казахстана, Ирана и Китая. В ней также участвовали губернатор Бейрута Марван Аббуд, ливанский режиссер Касим Аль-Истамбулли и другие.
«
"Ваши документалисты — это истинные профессионалы. Молодцы! Показать, с одной стороны, просто и незатейливо, а с другой — глубоко эту трагедию, которая происходит сейчас там (в Донбассе), — это очень важно и дорогого стоит", — оценил Рудаков работу документалистов RT.
Посол также подчеркнул важность взаимной поддержки между российским и ливанским народами.
«
"Российская Федерация оказывала любую помощь: во время прошлогодней войны, после взрыва, во время пандемии коронавируса. Те люди, которые ее получали, благодарны и все помнят. У них всегда есть ответная реакция на такие жесты доброй воли. И по мере возможности они помогают", — заявил он.
Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева поблагодарила Русский дом за возможность провести фестиваль и собрать единомышленников, подчеркнув объединяющую силу кино.
«
"Простое человеческое общение способно творить чудеса. Для этого мы и организуем наш фестиваль — чтобы объединять людей. А кино действительно объединяет. Я уверена, что после фестиваля появятся новые идеи, знакомства и фильмы", — отметила она.
Традиционно на церемонии открытия прозвучала песня "Катюша" в исполнении ливанского певца Марка Реади. Также зрители увидели танец дружбы Ливана и России в исполнении детского ансамбля.
Накануне фестиваля, 6 ноября, в Русском доме прошли мастер-классы от режиссеров RT.Док Артема Сомова и Олега Некишева, а также документалистов RT Arabic Анисы Гординой и Карима Наджиба. Занятия состоялись при полном зале и вызвали оживленные дискуссии среди участников. Некоторые из них отметили, что мастер-классы стали возможностью обрести опору и поддержку в сложное для Ливана время.
Восьмое ноября станет вторым фестивальным днем. Зрители увидят четыре фильма, среди которых документальное кино RT, работы РИА Новости и ливанские ленты.
