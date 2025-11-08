В Бейруте начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

«

"Российская Федерация оказывала любую помощь: во время прошлогодней войны, после взрыва, во время пандемии коронавируса. Те люди, которые ее получали, благодарны и все помнят. У них всегда есть ответная реакция на такие жесты доброй воли. И по мере возможности они помогают", — заявил он.