Кинофестиваль с участием фильма о военкоре Журавлеве стартует в Казани
08.11.2025
Кинофестиваль с участием фильма о военкоре Журавлеве стартует в Казани
Кинофестиваль с участием фильма о военкоре Журавлеве стартует в Казани
Международный кинофестиваль ZILANT, в финал которого вышел документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего РИА Новости, 08.11.2025
россия
запорожская область
казань
ростислав журавлев
владимир путин
алексей столяров (лексус)
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
казань
россия, запорожская область, казань, ростислав журавлев, владимир путин, алексей столяров (лексус), вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Казань, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Алексей Столяров (Лексус), Вооруженные силы Украины
Кинофестиваль ZILANT с участием фильма о военкоре Журавлеве стартует в Казани

КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Международный кинофестиваль ZILANT, в финал которого вышел документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора", открывается в Казани в субботу, имена победителей назовут в воскресенье, сообщают организаторы.
"Первый фестивальный день 8 ноября пройдет в онлайн-формате на нашей платформе, 9 ноября в кинотеатре "Синема 5" состоятся встреча с режиссерами, продюсерами, актерами, просмотры некоторых кинокартин по номинациям и награждение победителей", - говорится в сообщение на сайте фестиваля.
Фильм о Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RТ.Док" в Бейруте
5 ноября, 18:59
Ростислав Журавлев - военкор РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Двадцать второго июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлев посмертно награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Автор получасовой документальной ленты "Парень с нашего двора" - продюсер РИА Новости Инна Танашева. Большинство кадров было снято самим Ростиславом и его товарищами при подготовке новостей, кроме того, о военкоре рассказывают его коллеги-военкоры РИА Новости Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Олеся Потапова, работавшие с Журавлёвым в связке. О погибшем военкоре рассказывает и его давний товарищ, известный журналист-пранкер Алексей Столяров (Лексус), который ездил с Ростиславом в командировку в Афганистан.
Фильм также входит в конкурсную программу другого международного кинофестиваля "RT.Док", в рамках которой он был показан в Челябинске. По словам генерального продюсера фестиваля "RT.Док" Екатерины Яковлевой, фильм о Журавлеве получился трогательным, и публика приняла его тепло.
Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RТ.Док" в Кургане
14 октября, 19:58
 
РоссияЗапорожская областьКазаньРостислав ЖуравлевВладимир ПутинАлексей Столяров (Лексус)Вооруженные силы Украины
 
 
