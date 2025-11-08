Кинофестиваль с участием фильма о военкоре Журавлеве стартует в Казани

КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Международный кинофестиваль ZILANT, в финал которого вышел документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора", открывается в Казани в субботу, имена победителей назовут в воскресенье, сообщают организаторы.

"Первый фестивальный день 8 ноября пройдет в онлайн-формате на нашей платформе, 9 ноября в кинотеатре "Синема 5" состоятся встреча с режиссерами, продюсерами, актерами, просмотры некоторых кинокартин по номинациям и награждение победителей", - говорится в сообщение на сайте фестиваля.