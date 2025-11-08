Рейтинг@Mail.ru
"Енисей" нанес поражение "Самаре" в матче Единой лиги ВТБ
14:13 08.11.2025
"Енисей" нанес поражение "Самаре" в матче Единой лиги ВТБ
Красноярский "Енисей" нанес поражение "Самаре" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, никита михайловский, самара, енисей, уникс, единая лига втб
"Енисей" нанес поражение "Самаре" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Красноярский "Енисей" нанес поражение "Самаре" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 90:78 (16:21, 25:19, 25:22, 24:16) в пользу хозяев. В составе победителей 21 очко набрал Данило Тасич. "Самаре" 26 очков принес Никита Михайловский.
"Енисей" одержал третью победу в девяти матчах, команда занимает восьмое место в турнирной таблице. "Самара" с 10 поражениями в 10 матчах занимает последнюю, 11-ю строчку.
В следующем матче "Самара" 11 ноября в гостях сыграет с казанским УНИКСом, "Енисей" примет екатеринбургский "Уралмаш" 15 ноября.
БаскетболСпортНикита МихайловскийСамараЕнисейУНИКСЕдиная Лига ВТБ
 
