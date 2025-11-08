https://ria.ru/20251108/enisey-2053653320.html
"Енисей" нанес поражение "Самаре" в матче Единой лиги ВТБ
"Енисей" нанес поражение "Самаре" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Енисей" нанес поражение "Самаре" в матче Единой лиги ВТБ
Красноярский "Енисей" нанес поражение "Самаре" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T14:13:00+03:00
2025-11-08T14:13:00+03:00
2025-11-08T14:13:00+03:00
баскетбол
спорт
никита михайловский
самара
енисей
уникс
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053653016_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fbe8582cadecc188af1e92076c9cb0d.jpg
/20251108/denver-2053605995.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053653016_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b31b3b4efe94fe22cacceb5409309e4c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никита михайловский, самара, енисей, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Никита Михайловский, Самара, Енисей, УНИКС, Единая Лига ВТБ
"Енисей" нанес поражение "Самаре" в матче Единой лиги ВТБ
"Енисей" победил "Самару" в матче Единой лиги ВТБ