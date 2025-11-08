В Одесской области поврежден объект энергетики

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Объект энергетики поврежден после взрывов в Одесской области, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Как говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале, "в Одесской области ночью" поврежден объект энергетики. "Местные паблики писали о взрывах в (поселке Одесской области - ред.) Усатово, где расположена крупная подстанция", - говорится в сообщении
По данным издания, из-за проблем с электричеством в субботу в городе Кременчуге, расположенном в Полтавской области, применяют графики подачи воды.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
