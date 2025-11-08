https://ria.ru/20251108/elektrosnabzhenie-2053655663.html
В Курской области восстановили нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение
В Курской области восстановили нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение
КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Восстановлено нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области, где без света остались порядка 17 тысяч потребителей, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Седьмого ноября Хинштейн
сообщал, что порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области
остались без электроснабжения после атаки ВСУ
, а бригады приступят к восстановлению, когда позволит обстановка.
«
"Электроснабжение, нарушенное в результате варварских ударов ВСУ по объектам энергетики в Рыльске, восстановлено. Все потребители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов запитаны по резервной схеме. Напомню, что под отключение света попали свыше 17 тысяч человек", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что энергетики работали в сложных условиях.
"Во время выхода на объекты враг не оставлял попыток атак, но бригады по-настоящему героически выполнили свой долг! Благодарю за работу!" - добавил губернатор региона.