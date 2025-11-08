Рейтинг@Mail.ru
В Курской области восстановили нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 08.11.2025
В Курской области восстановили нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение
В Курской области восстановили нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение - РИА Новости, 08.11.2025
В Курской области восстановили нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение
Восстановлено нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области, где без света остались порядка 17 тысяч РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
рыльск
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
происшествия, курская область, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области восстановили нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение

В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Восстановлено нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области, где без света остались порядка 17 тысяч потребителей, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Седьмого ноября Хинштейн сообщал, что порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ, а бригады приступят к восстановлению, когда позволит обстановка.
«

"Электроснабжение, нарушенное в результате варварских ударов ВСУ по объектам энергетики в Рыльске, восстановлено. Все потребители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов запитаны по резервной схеме. Напомню, что под отключение света попали свыше 17 тысяч человек", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что энергетики работали в сложных условиях.
"Во время выхода на объекты враг не оставлял попыток атак, но бригады по-настоящему героически выполнили свой долг! Благодарю за работу!" - добавил губернатор региона.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
