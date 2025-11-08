В Курской области восстановили нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение

«

"Электроснабжение, нарушенное в результате варварских ударов ВСУ по объектам энергетики в Рыльске, восстановлено. Все потребители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов запитаны по резервной схеме. Напомню, что под отключение света попали свыше 17 тысяч человек", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.