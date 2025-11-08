Ефимов: в октябре в Москве утвердили пять проектов КРТ

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Москвы в октябре утвердили пять проектов комплексного развития территории (КРТ), в рамках которых планируется построить более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках утвержденных в октябре проектов КРТ построят более 1,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Около 744 тысяч квадратных метров придется на жилье. Возведут и объекты общественно-делового назначения общей площадью около 578 тысяч квадратных метров. Среди них детские сады, школы и другая востребованная инфраструктура. Реализация пяти проектов позволит создать в семи районах Москвы 15,7 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, всего в рамках утвержденных проектов предусмотрена реорганизация более 84 гектаров бывших промзон и других неэффективно используемых территорий. В частности, проекты редевелопмента реализуют в районах Алтуфьевский, Лианозово, Кунцево, Замоскворечье, Якиманка, Пресненский и Сокольники.
Больше всего недвижимости среди одобренных в октябре проектов планируется построить в промзоне "Бескудниково". Там примерно на 77 гектарах должны возвести более 1,2 миллиона квадратных метров, в том числе около 740 тысяч "квадратов" жилья, из которых более 160 тысяч будет предназначено для программы реновации столичного жилфонда, указывается в пресс-релизе.
В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, в рамках которых реорганизуют свыше 4,2 тысячи гектаров земли.