Ефимов: в октябре в Москве утвердили пять проектов КРТ

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Москвы в октябре утвердили пять проектов комплексного развития территории (КРТ), в рамках которых планируется построить более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Больше всего недвижимости среди одобренных в октябре проектов планируется построить в промзоне "Бескудниково". Там примерно на 77 гектарах должны возвести более 1,2 миллиона квадратных метров, в том числе около 740 тысяч "квадратов" жилья, из которых более 160 тысяч будет предназначено для программы реновации столичного жилфонда, указывается в пресс-релизе.