Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в октябре в Москве утвердили пять проектов КРТ - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/efimov-2053532614.html
Ефимов: в октябре в Москве утвердили пять проектов КРТ
Ефимов: в октябре в Москве утвердили пять проектов КРТ - РИА Новости, 08.11.2025
Ефимов: в октябре в Москве утвердили пять проектов КРТ
Власти Москвы в октябре утвердили пять проектов комплексного развития территории (КРТ), в рамках которых планируется построить более 1,3 миллиона квадратных... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:12:00+03:00
2025-11-08T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в октябре в Москве утвердили пять проектов КРТ

Ефимов: 1,3 млн "квадратов" недвижимости построят в Москве по пяти проектам КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Власти Москвы в октябре утвердили пять проектов комплексного развития территории (КРТ), в рамках которых планируется построить более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках утвержденных в октябре проектов КРТ построят более 1,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Около 744 тысяч квадратных метров придется на жилье. Возведут и объекты общественно-делового назначения общей площадью около 578 тысяч квадратных метров. Среди них детские сады, школы и другая востребованная инфраструктура. Реализация пяти проектов позволит создать в семи районах Москвы 15,7 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, всего в рамках утвержденных проектов предусмотрена реорганизация более 84 гектаров бывших промзон и других неэффективно используемых территорий. В частности, проекты редевелопмента реализуют в районах Алтуфьевский, Лианозово, Кунцево, Замоскворечье, Якиманка, Пресненский и Сокольники.
Больше всего недвижимости среди одобренных в октябре проектов планируется построить в промзоне "Бескудниково". Там примерно на 77 гектарах должны возвести более 1,2 миллиона квадратных метров, в том числе около 740 тысяч "квадратов" жилья, из которых более 160 тысяч будет предназначено для программы реновации столичного жилфонда, указывается в пресс-релизе.
В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, в рамках которых реорганизуют свыше 4,2 тысячи гектаров земли.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала