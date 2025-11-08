https://ria.ru/20251108/dzhokovich-2053725263.html
Джокович снялся с итогового турнира АТР
Пятая ракетка мира серб Новак Джокович не примет участия в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из-за травмы, сообщается на официальном... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
атр
