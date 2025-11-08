Рейтинг@Mail.ru
Джокович снялся с итогового турнира АТР - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:02 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/dzhokovich-2053725263.html
Джокович снялся с итогового турнира АТР
Джокович снялся с итогового турнира АТР - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Джокович снялся с итогового турнира АТР
Пятая ракетка мира серб Новак Джокович не примет участия в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из-за травмы, сообщается на официальном... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T23:02:00+03:00
2025-11-08T23:02:00+03:00
теннис
спорт
новак джокович
атр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992419124_0:102:1081:710_1920x0_80_0_0_75cd65c54d63cce75339c48807e67fe7.jpg
/20251108/dzhokovich-2053722474.html
атр
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992419124_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_f057b16d47d5440e8e0b70887eda8052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, новак джокович, атр
Теннис, Спорт, Новак Джокович, АТР
Джокович снялся с итогового турнира АТР

Джокович не примет участия в итоговом турнире АТР из-за травмы

© Соцсети спортсменаНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Соцсети спортсмена
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пятая ракетка мира серб Новак Джокович не примет участия в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из-за травмы, сообщается на официальном сайте организации.
Соревнования пройдут в итальянском Турине 9-16 ноября. Призовой фонд составит 15,5 миллиона долларов. Место Джоковича займет первый запасной - девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти, который ранее в субботу уступил сербу в финале турнира категории ATP 250 в Афинах.
Также на итоговом турнире выступят испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон, австралиец Алекс де Минаур и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Джоковичу 38 лет, в Афинах он выиграл 101-й турнир ATP в карьере. Серб является победителем 24 турниров Большого шлема, это рекордный результат. Также теннисист является олимпийским чемпионом Игр 2024 года в Париже. Ранее Джокович, квалифицировавшись на итоговый турнир в 18-й раз в карьере, повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера. Он также семь раз становился победителем соревнований, что является рекордом.
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Джокович стал самым возрастным победителем турнира в истории АТР
8 ноября, 22:19
 
ТеннисСпортНовак ДжоковичАТР
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала