Джокович стал самым возрастным победителем турнира в истории АТР
Теннис
 
22:19 08.11.2025 (обновлено: 22:23 08.11.2025)
Джокович стал самым возрастным победителем турнира в истории АТР
Серб Новак Джокович стал самым возрастным победителем турнира в истории Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР)
РИА Новости Спорт
Новости
спорт, атр, афины, окленд
Теннис, Спорт, АТР, Афины, Окленд
© Соцсети АОНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Соцсети АО
Новак Джокович. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Серб Новак Джокович стал самым возрастным победителем турнира в истории Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается в аккаунте организации в соцсети X.
Ранее в субботу Джокович в возрасте 38 лет и пяти месяцев обыграл итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира категории ATP 250 в Афинах. Серб обошел француза Гаэля Монфиса, который в январе завоевал титул в австралийском Окленде в возрасте 37 лет и 4 месяцев.
Джоковичу 38 лет, он выиграл 101-й турнир ATP в карьере. Серб является победителем 24 турниров Большого шлема, это рекордный результат. Также теннисист является олимпийским чемпионом 2024 года в Париже.
Джокович пока не решил, участвовать ли в итоговом турнире АТР
5 ноября, 11:24
 
ТеннисСпортАТРАфиныОкленд
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
