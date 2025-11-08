Рейтинг@Mail.ru
В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/dtp-2053650089.html
В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом
В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 08.11.2025
В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом
Полиция Курской области выясняет обстоятельства ДТП с микроавтобусом, где пострадали семь человек, действиям участников аварии будет дана правовая оценка,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T13:50:00+03:00
2025-11-08T13:50:00+03:00
происшествия
курская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053642199_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_e3cb1470d216802f77d107aceadd4197.jpg
https://ria.ru/20251106/dtp-2053152596.html
курская область
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053642199_247:0:1034:590_1920x0_80_0_0_52d05bac2eed304d1dfe639b99ad28f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Курская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом

Полиция выясняет обстоятельства ДТП с микроавтобусом с детьми в Курской области

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramДТП с участием трёх автомобилей в Курской области
ДТП с участием трёх автомобилей в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
ДТП с участием трёх автомобилей в Курской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Полиция Курской области выясняет обстоятельства ДТП с микроавтобусом, где пострадали семь человек, действиям участников аварии будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе полиции по Курской области.
Ранее Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что перевозивший детей микроавтобус столкнулся с легковушкой в Курской области, пострадали семь человек, среди которых четыре ребенка из Белгородской области.
"Сегодня примерно в 9.00 на 537-м километре автодороги М2 "Крым" водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем "Форд Транзит", осуществляя движение со стороны города Белгорода в направлении города Курска, по предварительным данным, совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль "Мицубиси Ланцер" под управлением водителя 1979 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
От удара автомобиль "Мицубиси Ланцер" совершил наезд на попутный автомобиль "Вольво" с полуприцепом под управлением водителя 1985 года рождения.
"В результате ДТП женщина пассажир автомобиля "Мицубиси Ланцер" 1985 года рождения получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Также пассажиры автомобиля "Форд Транзит": девушка 2000 года рождения, парень 2006 года рождения и несовершеннолетние мальчики 2010 года рождения, 2009 года рождения, 2010 года рождения и девочка 2011 года рождения для установления диагноза были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, уточнила пресс-служба.
На месте ДТП в Туве. 6 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В ДТП в Туве погибли пять человек
6 ноября, 11:33
 
ПроисшествияКурская областьБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала