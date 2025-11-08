В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом

КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Полиция Курской области выясняет обстоятельства ДТП с микроавтобусом, где пострадали семь человек, действиям участников аварии будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе полиции по Курской области.

"В результате ДТП женщина пассажир автомобиля "Мицубиси Ланцер" 1985 года рождения получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Также пассажиры автомобиля "Форд Транзит": девушка 2000 года рождения, парень 2006 года рождения и несовершеннолетние мальчики 2010 года рождения, 2009 года рождения, 2010 года рождения и девочка 2011 года рождения для установления диагноза были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.