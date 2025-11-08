https://ria.ru/20251108/dtp-2053650089.html
В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом
В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 08.11.2025
В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом
Полиция Курской области выясняет обстоятельства ДТП с микроавтобусом, где пострадали семь человек, действиям участников аварии будет дана правовая оценка,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T13:50:00+03:00
2025-11-08T13:50:00+03:00
2025-11-08T13:50:00+03:00
происшествия
курская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053642199_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_e3cb1470d216802f77d107aceadd4197.jpg
https://ria.ru/20251106/dtp-2053152596.html
курская область
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053642199_247:0:1034:590_1920x0_80_0_0_52d05bac2eed304d1dfe639b99ad28f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Курская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом
Полиция выясняет обстоятельства ДТП с микроавтобусом с детьми в Курской области
КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Полиция Курской области выясняет обстоятельства ДТП с микроавтобусом, где пострадали семь человек, действиям участников аварии будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе полиции по Курской области.
Ранее Белгородский губернатор Вячеслав Гладков
сообщал, что перевозивший детей микроавтобус столкнулся с легковушкой в Курской области
, пострадали семь человек, среди которых четыре ребенка из Белгородской области
.
"Сегодня примерно в 9.00 на 537-м километре автодороги М2 "Крым" водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем "Форд Транзит", осуществляя движение со стороны города Белгорода
в направлении города Курска
, по предварительным данным, совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль "Мицубиси Ланцер" под управлением водителя 1979 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
От удара автомобиль "Мицубиси Ланцер" совершил наезд на попутный автомобиль "Вольво" с полуприцепом под управлением водителя 1985 года рождения.
"В результате ДТП женщина пассажир автомобиля "Мицубиси Ланцер" 1985 года рождения получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Также пассажиры автомобиля "Форд Транзит": девушка 2000 года рождения, парень 2006 года рождения и несовершеннолетние мальчики 2010 года рождения, 2009 года рождения, 2010 года рождения и девочка 2011 года рождения для установления диагноза были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, уточнила пресс-служба.