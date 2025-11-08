Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" прервало шестиматчевую победную серию в КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:50 08.11.2025 (обновлено: 21:55 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/dinamo-2053720222.html
Московское "Динамо" прервало шестиматчевую победную серию в КХЛ
Московское "Динамо" прервало шестиматчевую победную серию в КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Московское "Динамо" прервало шестиматчевую победную серию в КХЛ
Московское "Динамо" проиграло петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T21:50:00+03:00
2025-11-08T21:55:00+03:00
хоккей
спорт
анонсы и трансляции матчей
марат хайруллин
тревор мерфи
джордан уил
ска (санкт-петербург)
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825517250_0:0:2433:1370_1920x0_80_0_0_48335798aeee71d3cbbb3ed153c7a541.jpg
/20251107/khokkey-2053381011.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825517250_0:0:2155:1616_1920x0_80_0_0_3ae2998dff258c7549ad0183deb01d76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анонсы и трансляции матчей, марат хайруллин, тревор мерфи, джордан уил, ска (санкт-петербург), хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Марат Хайруллин, Тревор Мерфи, Джордан Уил, СКА (Санкт-Петербург), ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Московское "Динамо" прервало шестиматчевую победную серию в КХЛ

Московское «Динамо» проиграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлексей Кудашов
Алексей Кудашов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алексей Кудашов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" проиграло петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
08 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
2 : 3
СКА
06:01 • Джордан Уил
(Дилан Сикура, Магомед Шараканов)
44:49 • Дилан Сикура
(Магомед Шараканов, Макс Комтуа)
22:51 • Джозеф Бландизи
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
30:20 • Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
57:30 • Тревор Мерфи
(Егор Савиков, Джозеф Бландизи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в субботу в столице, закончилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). У победителей голы на счету Джозефа Бландизи (23-я минута), Марата Хайруллина (31) и Тревора Мерфи (58). В составе "бело-голубых" отличились Джордан Уил (7) и Дилан Сикьюра (45). Алексей Кудашов провел 650-й матч в КХЛ в качестве главного тренера.
"Динамо" прервало шестиматчевую победную серию и с 31 очком идет на пятой позиции в таблице Западной конференции, где СКА (24 очка) располагается на девятом месте. В следующем матче москвичи 10 ноября примут китайский клуб "Шанхайские драконы", а петербургская команда в тот же день нанесет визит омскому "Авангарду".
В другой встрече тольяттинская "Лада" обыграла в гостях минское "Динамо" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Игрок ХК Динамо Павел Кудрявцев и игрок ХК Барыс Никита Михайлис (справа) - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Кудрявцев вернулся в московское "Динамо"
7 ноября, 11:28
 
ХоккейСпортАнонсы и трансляции матчейМарат ХайруллинТревор МерфиДжордан УилСКА (Санкт-Петербург)ХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала