Московское "Динамо" прервало шестиматчевую победную серию в КХЛ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" проиграло петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
08 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
06:01 • Джордан Уил
(Дилан Сикура, Магомед Шараканов)
44:49 • Дилан Сикура
(Магомед Шараканов, Макс Комтуа)
22:51 • Джозеф Бландизи
30:20 • Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
57:30 • Тревор Мерфи
(Егор Савиков, Джозеф Бландизи)
Встреча, которая прошла в субботу в столице, закончилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). У победителей голы на счету Джозефа Бландизи (23-я минута), Марата Хайруллина (31) и Тревора Мерфи (58). В составе "бело-голубых" отличились Джордан Уил (7) и Дилан Сикьюра (45). Алексей Кудашов провел 650-й матч в КХЛ в качестве главного тренера.
"Динамо" прервало шестиматчевую победную серию и с 31 очком идет на пятой позиции в таблице Западной конференции, где СКА (24 очка) располагается на девятом месте. В следующем матче москвичи 10 ноября примут китайский клуб "Шанхайские драконы", а петербургская команда в тот же день нанесет визит омскому "Авангарду".
В другой встрече тольяттинская "Лада" обыграла в гостях минское "Динамо" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
