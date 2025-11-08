https://ria.ru/20251108/dikidzhi-2053685307.html
Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России
Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России
Фигурист Владислав Дикиджи занимает первое место после короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-08T17:09:00+03:00
2025-11-08T17:09:00+03:00
2025-11-16T21:20:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
казань
владислав дикиджи
глеб лутфуллин
артур даниелян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909572391_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_5b440bd5d0a902a5b631d2d74f0baca8.jpg
/20250530/figuristy-2020036617.html
россия
казань
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909572391_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_b33c43d62162cb3f21f9537b0600face.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, казань, владислав дикиджи, глеб лутфуллин, артур даниелян
Фигурное катание, Спорт, Россия, Казань, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян
Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России
Дикиджи лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани