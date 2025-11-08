Рейтинг@Mail.ru
Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:09 08.11.2025 (обновлено: 21:20 16.11.2025)
Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России
Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России
Фигурист Владислав Дикиджи занимает первое место после короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России

Дикиджи лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани

Фигурист Владислав Дикиджи.
Фигурист Владислав Дикиджи. - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Фигурист Владислав Дикиджи.. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Фигурист Владислав Дикиджи занимает первое место после короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.
За выступление Дикиджи получил 94,51 балла. Второе место занимает Глеб Лутфуллин (87,71), тройку лидеров замыкает Артур Даниелян (85,73).
В воскресенье фигуристы представят произвольные программы.
Лысый француз выталкивает русских фигуристов в Европу. Кайф, а не страх!
30 мая, 17:50
Лысый француз выталкивает русских фигуристов в Европу. Кайф, а не страх!
30 мая, 17:50
 
Фигурное катание
 
