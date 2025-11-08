https://ria.ru/20251108/daniya-2053588503.html
В Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей, сообщили СМИ
В Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2025
В Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей, сообщили СМИ
Правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министра по...
АР: в Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей до 15 лет
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на министра по цифровизации Дании Каролину Стейдж.
В начале октября о подобном плане властей Дании сообщало агентство Франс Пресс.
"Правительство Дании в пятницу объявило о соглашении о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 15 лет", - говорится в сообщении.
Как заявила министр цифрового развития в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, принятие соответствующего закона может занять месяцы.
По данным Стейдж, 94% детей в стране в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети.
В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.