В Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет, передает агентство Правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министра по цифровизации Дании Каролину Стейдж.

В начале октября о подобном плане властей Дании сообщало агентство Франс Пресс.

"Правительство Дании в пятницу объявило о соглашении о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 15 лет", - говорится в сообщении.

Как заявила министр цифрового развития в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, принятие соответствующего закона может занять месяцы.

По данным Стейдж, 94% детей в стране в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети.