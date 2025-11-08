Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане рассказали об обстоятельствах крушения вертолета
07:18 08.11.2025 (обновлено: 09:48 08.11.2025)
В Дагестане рассказали об обстоятельствах крушения вертолета
Вертолет, разбившийся в Дагестане, упал на коттедж на территории базы отдыха, сообщил РИА Новости глава поселка Ачи-Су Карабудахкентского района республики... РИА Новости, 08.11.2025
Сотрудник СК России работает на месте крушения вертолета Ка-226 в поселке Ачи-Су в Республике Дагестан
Сотрудник СК России работает на месте крушения вертолета Ка-226 в поселке Ачи-Су в Республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Перейти в медиабанк
Сотрудник СК России работает на месте крушения вертолета Ка-226 в поселке Ачи-Су в Республике Дагестан. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Вертолет, разбившийся в Дагестане, упал на коттедж на территории базы отдыха, сообщил РИА Новости глава поселка Ачи-Су Карабудахкентского района республики Магомед-Расул Абдулсаламов.
"Крушение произошло на федеральных землях, рядом с берегом. Вертолет упал на коттедж на первой береговой линии. Это нежилое помещение на территории базы отдыха", — сказал собеседник агентства.

На месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Дагестане подтвердили гибель сотрудников КЭМЗ при крушении вертолета
7 ноября, 23:57
Вертолет Ка-226, летевший из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су в пятницу днем. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, где в тот момент никого не было. Оно перевозило сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Всего на борту было семь человек. Четверо из них погибли на месте, еще один позже умер в городской больнице Избербаша, куда также доставили двух других пострадавших.
Как уточнили в региональном Минздраве, их перевезли в ожоговый центр. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.
Основная причина катастрофы — возгорание двигателя в полете. Рассматриваются также версии с ошибкой пилота или технической неисправностью. На месте крушения начался пожар, его полностью потушили. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти
7 ноября, 20:24
 
