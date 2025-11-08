Сотрудник СК России работает на месте крушения вертолета Ка-226 в поселке Ачи-Су в Республике Дагестан. Архивное фото

Сотрудник СК России работает на месте крушения вертолета Ка-226 в поселке Ачи-Су в Республике Дагестан

В Дагестане рассказали об обстоятельствах крушения вертолета

МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Вертолет, разбившийся в Дагестане, упал на коттедж на территории базы отдыха, сообщил РИА Новости глава поселка Ачи-Су Карабудахкентского района республики Магомед-Расул Абдулсаламов.

« "Крушение произошло на федеральных землях, рядом с берегом. Вертолет упал на коттедж на первой береговой линии. Это нежилое помещение на территории базы отдыха", — сказал собеседник агентства.

Вертолет Ка-226, летевший из Кизляра Избербаш , рухнул на территории поселка Ачи-Су в пятницу днем. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, где в тот момент никого не было. Оно перевозило сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Всего на борту было семь человек. Четверо из них погибли на месте, еще один позже умер в городской больнице Избербаша, куда также доставили двух других пострадавших.

Как уточнили в региональном Минздраве, их перевезли в ожоговый центр. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.