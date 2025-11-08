https://ria.ru/20251108/chibrikov-2053640634.html
Россиянин выбил несколько зубов лучшему бомбардиру НХЛ
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Виннипег Джетс" Никита Чибриков выбил несколько передних зубов канадскому нападающему "Сан-Хосе Шаркс" Маклину Селебрини в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на субботу "Сан-Хосе" обыграл "Виннипег" со счетом 2:1. Селебрини отметился голом и голевой передачей, благодаря чему возглавил таблицу бомбардиров НХЛ
с 23 (9+14) очками.
В первом периоде при счете 0:0 Селебрини в борьбе за шайбу перед воротами "Джетс" получил клюшкой по лицу от Чибрикова, в результате чего повредил несколько передних зубов.
Селебрини 19 лет. Он был выбран на драфте 2024 года под общим первым номером, провел 85 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 86 (34+52) очков.
Чибрикову 22 года, он был выбран "Виннипегом" во втором раунде драфта 2022 года под общим 50-м номером. На его счету 11 матчей в НХЛ и 4 (3+1) очка.