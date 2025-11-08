Рейтинг@Mail.ru
Россиянин выбил несколько зубов лучшему бомбардиру НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:49 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/chibrikov-2053640634.html
Россиянин выбил несколько зубов лучшему бомбардиру НХЛ
Россиянин выбил несколько зубов лучшему бомбардиру НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Россиянин выбил несколько зубов лучшему бомбардиру НХЛ
Российский нападающий "Виннипег Джетс" Никита Чибриков выбил несколько передних зубов канадскому нападающему "Сан-Хосе Шаркс" Маклину Селебрини в матче... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T12:49:00+03:00
2025-11-08T12:49:00+03:00
хоккей
спорт
никита чибриков
виннипег джетс
сан-хосе шаркс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940898024_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_c01c16131ac98ad5b87d0d7cbb7a6f04.jpg
/20251108/pobeda-2053600384.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940898024_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_c4b76b6d206a72c57569f7681e9b7897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита чибриков, виннипег джетс, сан-хосе шаркс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Чибриков, Виннипег Джетс, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Россиянин выбил несколько зубов лучшему бомбардиру НХЛ

Чибриков выбил несколько зубов лучшему бомбардиру НХЛ Селебрини

© Фото : Социальные сети ХК "Манитоба Мус"Никита Чибриков в форме "Манитоба Мус"
Никита Чибриков в форме Манитоба Мус - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Социальные сети ХК "Манитоба Мус"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Виннипег Джетс" Никита Чибриков выбил несколько передних зубов канадскому нападающему "Сан-Хосе Шаркс" Маклину Селебрини в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на субботу "Сан-Хосе" обыграл "Виннипег" со счетом 2:1. Селебрини отметился голом и голевой передачей, благодаря чему возглавил таблицу бомбардиров НХЛ с 23 (9+14) очками.
В первом периоде при счете 0:0 Селебрини в борьбе за шайбу перед воротами "Джетс" получил клюшкой по лицу от Чибрикова, в результате чего повредил несколько передних зубов.
Селебрини 19 лет. Он был выбран на драфте 2024 года под общим первым номером, провел 85 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 86 (34+52) очков.
Чибрикову 22 года, он был выбран "Виннипегом" во втором раунде драфта 2022 года под общим 50-м номером. На его счету 11 матчей в НХЛ и 4 (3+1) очка.
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Гол и передача "Капризова" помогли "Миннесоте" обыграть "Айлендерс"
8 ноября, 07:50
 
ХоккейСпортНикита ЧибриковВиннипег ДжетсСан-Хосе ШарксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала