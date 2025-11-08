Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Детройту" в матче НБА, Демин набрал 8 очков
08:06 08.11.2025 (обновлено: 08:21 08.11.2025)
"Бруклин" проиграл "Детройту" в матче НБА, Демин набрал 8 очков
"Бруклин Нетс", за который выступает российский защитник Егор Демин, дома уступил "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, нью-йорк (город), восток, егор демин
Баскетбол, Спорт, Нью-Йорк (город), Восток, Егор Демин
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает российский защитник Егор Демин, дома уступил "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась поражением хозяев со счетом 107:125 (29:27, 26:33, 19:34, 33:31). В составе "Детройта" дабл-даблы оформили Кейд Каннингем (34 очка + 10 передач) и Джейлен Дюрен (30 очков + 11 подборов). У "Бруклина" 28 очков набрал Майкл Портер.
Демин впервые вышел в стартовом составе в матче НБА и установил личный рекорд по количеству результативных передач (7). 19-летний россиянин провел на площадке 23 минуты, набрал 8 очков, совершил 3 подбора и сделал 1 перехват.
"Бруклин" с одной победой в девяти матчах занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. "Детройт", на счету которого семь побед и два поражения, возглавляет Восток.
Мануэль Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола
БаскетболСпортНью-Йорк (город)ВостокЕгор Демин
 
