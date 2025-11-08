Рейтинг@Mail.ru
20:45 08.11.2025
Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон
Экс-ведущий британского телешоу про автомобили Top Gear Квентин Уилсон скончался в возрасте 68 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его семью. РИА Новости, 08.11.2025
в мире
лестер
джереми кларксон
джеймс мэй
top gear
лестер
в мире, лестер, джереми кларксон, джеймс мэй, top gear
В мире, Лестер, Джереми Кларксон, Джеймс Мэй, Top Gear
Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон

Бывший ведущий британского телешоу Top Gear Квентин Уилсон умер от рака легких

CC BY-SA 3.0 / Bexi81 / Квентин Уилсон
Квентин Уилсон - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Bexi81 /
Квентин Уилсон . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-ведущий британского телешоу про автомобили Top Gear Квентин Уилсон скончался в возрасте 68 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его семью.
"Умер бывший ведущий Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон. Родившийся в Лестере автодилер и автомобильный журналист присоединился к шоу в 1991 году, появляясь вместе с такими людьми, как Джереми Кларксон и Джеймс Мэй", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что ведущий скончался от рака легких.
 
В миреЛестерДжереми КларксонДжеймс МэйTop Gear
 
 
