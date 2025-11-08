https://ria.ru/20251108/brazilija-2053612562.html
В Бразилии из-за урагана погибли по меньшей мере пять человек
По меньшей мере пять человек погибли, 130 пострадали в результате урагана в штате Парана на юге Бразилии, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на местные... РИА Новости, 08.11.2025
AFP: по меньшей мере пять человек погибли из-за урагана на юге Бразилии