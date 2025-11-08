Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии из-за урагана погибли по меньшей мере пять человек
09:54 08.11.2025
В Бразилии из-за урагана погибли по меньшей мере пять человек
В Бразилии из-за урагана погибли по меньшей мере пять человек
в мире
парана
бразилия
парана
бразилия
в мире, парана, бразилия
В мире, Парана, Бразилия
В Бразилии из-за урагана погибли по меньшей мере пять человек

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 130 пострадали в результате урагана в штате Парана на юге Бразилии, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"Ураган, пронёсшийся в пятницу по некоторым районам города на юге Бразилии, унёс жизни по меньшей мере пяти человек, ещё около 130 пострадали", - говорится в сообщении.
Как сообщили агентству местные власти, торнадо обрушился на муниципалитет Риу-Бониту-ду-Игуасу в бразильском штате Парана.
