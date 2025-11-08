https://ria.ru/20251108/bortoleto-2053697358.html
Бортолето врезался в стену и серьезно разбил болид в спринте "Формулы-1"
Бортолето врезался в стену и серьезно разбил болид в спринте "Формулы-1"
Бразильский пилот "Кик Заубер" Габриэль Бортолето разбил болид во время спринтерской гонки 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Бортолето врезался в стену и серьезно разбил болид в спринте "Формулы-1"
