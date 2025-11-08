Рейтинг@Mail.ru
Бортолето врезался в стену и серьезно разбил болид в спринте "Формулы-1"
Формула-1
 
18:40 08.11.2025
Бортолето врезался в стену и серьезно разбил болид в спринте "Формулы-1"
Бортолето врезался в стену и серьезно разбил болид в спринте "Формулы-1"
Бразильский пилот "Кик Заубер" Габриэль Бортолето разбил болид во время спринтерской гонки 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, оскар пиастри, ландо норрис, макларен
Формула-1, Спорт, Оскар Пиастри, Ландо Норрис, Макларен
Бортолето врезался в стену и серьезно разбил болид в спринте "Формулы-1"

Бортолето серьезно разбил болид по ходу спринта Гран-при Бразилии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бразильский пилот "Кик Заубер" Габриэль Бортолето разбил болид во время спринтерской гонки 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который проходит в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".
Победителем спринта стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. По ходу гонки с трассы также сошли Оскар Пиастри из "Макларена" и аргентинец Франко Колапинто из "Альпин".
Бортолето на последнем круге пошел на обгон, не справился с управлением и врезался в стену. По радио в трансляции пилот сообщил, что с ним все в порядке.
В 21:00 мск начнется квалификация к воскресной гонке.
Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Пиастри врезался в стену во время спринта Гран-при Бразилии
