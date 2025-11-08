Рейтинг@Mail.ru
Новгородские подростки попали в больницу после покоса борщевика - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/borschevik-2053723183.html
Новгородские подростки попали в больницу после покоса борщевика
Новгородские подростки попали в больницу после покоса борщевика - РИА Новости, 08.11.2025
Новгородские подростки попали в больницу после покоса борщевика
Подростки получили летом сильные ожоги при покосе борщевика в Новгородской области, прокуратура региона проводит проверку по факту законности привлечения... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T22:32:00+03:00
2025-11-08T22:32:00+03:00
происшествия
новгородская область
пестовский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908168129_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_a63eb46ac97c1f2576c99f59dc1ef616.jpg
https://ria.ru/20250713/sornyak-2028824689.html
новгородская область
пестовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908168129_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_9a1638e85889e43cdf041163b3e6d945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, пестовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Пестовский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Новгородские подростки попали в больницу после покоса борщевика

В Новгородской области выясняют, почему подростков привлекли к покосу борщевика

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкУничтожение борщевика
Уничтожение борщевика - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Уничтожение борщевика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Подростки получили летом сильные ожоги при покосе борщевика в Новгородской области, прокуратура региона проводит проверку по факту законности привлечения несовершеннолетних к трудовой деятельности, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Как рассказали родители в соцсетях, в июле четверо подростков решили заработать на покосе борщевика. Родители были уверены, что детям выдадут защитные костюмы, но работодатель, по их словам, дал только белые халаты и инструмент. После работы вечером все подростки обратились за медпомощью. В результате у всех сильные ожоги на теле.
«

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой летом на территории Пестовского района несовершеннолетние по объявлению о подработке были привлечены к покосу борщевика. По результатам проведённых работ один ребенок попал в реанимацию, несколько были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи. Прокуратура области даст оценку законности привлечения несовершеннолетних к труду", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.

Как уточняет пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, ведомство организовало проверку по факту получения несовершеннолетними ожогов при уборке борщевика.
Сбор урожая черной смородины на дачном участке - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф
13 июля, 02:17
 
ПроисшествияНовгородская областьПестовский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала