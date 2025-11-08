Новгородские подростки попали в больницу после покоса борщевика

Как рассказали родители в соцсетях, в июле четверо подростков решили заработать на покосе борщевика. Родители были уверены, что детям выдадут защитные костюмы, но работодатель, по их словам, дал только белые халаты и инструмент. После работы вечером все подростки обратились за медпомощью. В результате у всех сильные ожоги на теле.