Новгородские подростки попали в больницу после покоса борщевика
Подростки получили летом сильные ожоги при покосе борщевика в Новгородской области, прокуратура региона проводит проверку по факту законности привлечения... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T22:32:00+03:00
2025-11-08T22:32:00+03:00
2025-11-08T22:32:00+03:00
происшествия
новгородская область
пестовский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
пестовский район
россия
В Новгородской области выясняют, почему подростков привлекли к покосу борщевика
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Подростки получили летом сильные ожоги при покосе борщевика в Новгородской области, прокуратура региона проводит проверку по факту законности привлечения несовершеннолетних к трудовой деятельности, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Как рассказали родители в соцсетях, в июле четверо подростков решили заработать на покосе борщевика. Родители были уверены, что детям выдадут защитные костюмы, но работодатель, по их словам, дал только белые халаты и инструмент. После работы вечером все подростки обратились за медпомощью. В результате у всех сильные ожоги на теле.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой летом на территории Пестовского района несовершеннолетние по объявлению о подработке были привлечены к покосу борщевика. По результатам проведённых работ один ребенок попал в реанимацию, несколько были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи. Прокуратура области даст оценку законности привлечения несовершеннолетних к труду", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.
Как уточняет пресс-служба следственного управления СК РФ
по региону, ведомство организовало проверку по факту получения несовершеннолетними ожогов при уборке борщевика.