ПВО ночью сбила 79 БПЛА ВСУ над регионами России - РИА Новости, 08.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 08.11.2025
ПВО ночью сбила 79 БПЛА ВСУ над регионами России
ПВО ночью сбила 79 БПЛА ВСУ над регионами России
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 79 украинских беспилотников над 10 регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
ПВО ночью сбила 79 БПЛА ВСУ над регионами России

Силы ПВО ночью сбили 79 БПЛА ВСУ над десятью регионами

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 79 украинских беспилотников над 10 регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 36 из них сбиты над Ростовской областью, 10 - над Брянской, девять - над Курской, восемь - над Волгоградской.
Кроме того, по пять дронов нейтрализованы над Белгородской областью и Крымом, три - над Саратовской областью, и по одному - над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.
Специальная военная операция на Украине
 
 
