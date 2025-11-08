ПВО ночью сбила 79 БПЛА ВСУ над регионами России

https://ria.ru/20251108/bespilotniki-2053599296.html
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 79 украинских беспилотников над 10 регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
