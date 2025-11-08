https://ria.ru/20251108/batut-2053693641.html
Заломин завоевал серебро на чемпионате мира по прыжкам на батуте
Заломин завоевал серебро на чемпионате мира по прыжкам на батуте - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Заломин завоевал серебро на чемпионате мира по прыжкам на батуте
Россиянин Михаил Заломин завоевал серебряную медаль в двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне.
Заломин завоевал серебро на чемпионате мира по прыжкам на батуте
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россиянин Михаил Заломин завоевал серебряную медаль в двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне.
За свое выступление спортсмен получил 29,200 балла. Первое место занял американец Рубен Падилья (31,300), третьим стал его соотечественник Уэст Фаулер (28,800).
В пятницу сборная России
с Заломиным завоевала бронзу в командных соревнованиях в двойном минитрампе.
Чемпионат мира завершится 9 ноября.