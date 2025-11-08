Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив-Кубань" заподозрил баскетболиста в симуляции болезни - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:13 08.11.2025 (обновлено: 20:37 16.11.2025)
https://ria.ru/20251108/basketbolist-2053716749.html
"Локомотив-Кубань" заподозрил баскетболиста в симуляции болезни
"Локомотив-Кубань" заподозрил баскетболиста в симуляции болезни - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
"Локомотив-Кубань" заподозрил баскетболиста в симуляции болезни
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" заподозрил своего игрока Кирилла Елатонцева в симуляции болезни и нарушении трудовых отношений, сообщается в РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-08T21:13:00+03:00
2025-11-16T20:37:00+03:00
баскетбол
спорт
краснодар
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_f6d130dca10e6c5cd361b937a487cacb.jpg
/20251030/poytress--2051875885.html
краснодар
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_618ce48f67f31e2c95e934b5cde5ef73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, краснодар, зенит (санкт-петербург), единая лига втб, зенит
Баскетбол, Спорт, Краснодар, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ, Зенит
"Локомотив-Кубань" заподозрил баскетболиста в симуляции болезни

"Локомотив-Кубань" заподозрил баскетболиста Елатонцева в симуляции болезни

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" заподозрил своего игрока Кирилла Елатонцева в симуляции болезни и нарушении трудовых отношений, сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ.
Как отмечается в заявлении, утром 8 ноября Елатонцев сообщил медицинскому штабу клуба о том, что накануне ночью он почувствовал себя плохо и с симптомами отравления обратился к врачам, вызвав на дом скорую медицинскую помощь. Инициированное "Локомотивом-Кубанью" медицинское обследование, а также дополнительное обследование в одной из городских клиник не выявили острых проблем со здоровьем у игрока.
В настоящее время медицинский штаб клуба не видит препятствий для того, чтобы Елатонцев принял участие в предстоящем матче Единой лиги ВТБ против петербургского "Зенита", который состоится 9 ноября в Краснодаре.
«
"Клуб подозревает, что Кирилл Елатонцев симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба. Таким образом спортсмен нарушает не только свои трудовые отношения, но и обязательства игрока профессионального клуба", - говорится в заявлении "Локомотива-Кубани".
Игрок Зенита Алекс Пойтресс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Центровой "Зенита" пропустит остаток сезона
30 октября, 16:13
 
БаскетболСпортКраснодарЗенит (Санкт-Петербург)Единая Лига ВТБЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала