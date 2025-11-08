"Локомотив-Кубань" заподозрил баскетболиста в симуляции болезни

Как отмечается в заявлении, утром 8 ноября Елатонцев сообщил медицинскому штабу клуба о том, что накануне ночью он почувствовал себя плохо и с симптомами отравления обратился к врачам, вызвав на дом скорую медицинскую помощь. Инициированное "Локомотивом-Кубанью" медицинское обследование, а также дополнительное обследование в одной из городских клиник не выявили острых проблем со здоровьем у игрока.