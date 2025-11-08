"Локомотив-Кубань" заподозрил баскетболиста в симуляции болезни

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" заподозрил своего игрока Кирилла Елатонцева в симуляции болезни и нарушении трудовых отношений, сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ.
Как отмечается в заявлении, утром 8 ноября Елатонцев сообщил медицинскому штабу клуба о том, что накануне ночью он почувствовал себя плохо и с симптомами отравления обратился к врачам, вызвав на дом скорую медицинскую помощь. Инициированное "Локомотивом-Кубанью" медицинское обследование, а также дополнительное обследование в одной из городских клиник не выявили острых проблем со здоровьем у игрока.
В настоящее время медицинский штаб клуба не видит препятствий для того, чтобы Елатонцев принял участие в предстоящем матче Единой лиги ВТБ против петербургского "Зенита", который состоится 9 ноября в Краснодаре.
«
"Клуб подозревает, что Кирилл Елатонцев симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба. Таким образом спортсмен нарушает не только свои трудовые отношения, но и обязательства игрока профессионального клуба", - говорится в заявлении "Локомотива-Кубани".
