Байден обратился к Трампу с жесткой критикой

"Послание Трампу и его толпе. <…> Вы знаете, здесь демократия, и факт в том, что при демократии нет королей. Никаких. Никаких. Вы действуете так, что позорите нас как страну", — заявил Байден во время выступления на торжественном приеме Демократической партии в штате Небраска. Трансляцию опубликовали на YouTube-странице американского телеканала WHAS11.