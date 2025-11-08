Рейтинг@Mail.ru
08:09 08.11.2025 (обновлено: 15:22 08.11.2025)
Байден обратился к Трампу с жесткой критикой
Байден обратился к Трампу с жесткой критикой
в мире, сша, небраска, джо байден, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Небраска, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис
Байден обратился к Трампу с жесткой критикой

Байден заявил, что Трамп позорит США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден считает, что нынешний лидер Дональд Трамп позорит страну.
"Послание Трампу и его толпе. <…> Вы знаете, здесь демократия, и факт в том, что при демократии нет королей. Никаких. Никаких. Вы действуете так, что позорите нас как страну", — заявил Байден во время выступления на торжественном приеме Демократической партии в штате Небраска. Трансляцию опубликовали на YouTube-странице американского телеканала WHAS11.

Бывший президент США в прошлом году сначала планировал переизбраться на должность, но после провальных дебатов с Трампом вышел из гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, которая выборы проиграла. Юридически Байден, в отличие от Трампа, вправе претендовать на пост в 2028 году, поскольку отработал только один срок.
Сам Байден, который был старейшим президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена
4 июня, 10:21
 
