Байден обратился к Трампу с жесткой критикой
Байден обратился к Трампу с жесткой критикой - РИА Новости, 08.11.2025
Байден обратился к Трампу с жесткой критикой
Экс-президент США Джо Байден считает, что нынешний лидер Дональд Трамп позорит страну. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:09:00+03:00
2025-11-08T08:09:00+03:00
2025-11-08T15:22:00+03:00
в мире
сша
небраска
джо байден
дональд трамп
камала харрис
сша
небраска
Байден обратился к Трампу с жесткой критикой
Байден заявил, что Трамп позорит США
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден считает, что нынешний лидер Дональд Трамп позорит страну.
«
"Послание Трампу и его толпе. <…> Вы знаете, здесь демократия, и факт в том, что при демократии нет королей. Никаких. Никаких. Вы действуете так, что позорите нас как страну", — заявил Байден во время выступления на торжественном приеме Демократической партии в штате Небраска. Трансляцию опубликовали на YouTube-странице американского телеканала WHAS11.
Бывший президент США
в прошлом году сначала планировал переизбраться на должность, но после провальных дебатов с Трампом
вышел из гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис
, которая выборы проиграла. Юридически Байден
, в отличие от Трампа, вправе претендовать на пост в 2028 году, поскольку отработал только один срок.
Сам Байден, который был старейшим президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.