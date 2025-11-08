Рейтинг@Mail.ru
В Астане открылась штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития
16:46 08.11.2025 (обновлено: 17:02 08.11.2025)
В Астане открылась штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития
В Астане открылась штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития - РИА Новости, 08.11.2025
В Астане открылась штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук принял участие в открытии штаб-квартиры Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в Астане,... РИА Новости, 08.11.2025
В Астане открылась штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития

Вице-премьер РФ Оверчук принял участие в открытии штаб-квартиры ЕФСР в Астане

АСТАНА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук принял участие в открытии штаб-квартиры Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в Астане, сообщает в субботу пресс-служба министерства финансов Казахстана.
"Открытие штаб-квартиры Евразийского фонда стабилизации и развития в Астане. Сегодня с участием заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФАлексея Оверчука состоялась торжественная церемония открытия штаб-квартиры фонда", - говорится в сообщении.

В казахстанском минфине уточнили, что новая штаб-квартира станет центральным операционным и аналитическим центром фонда, укрепляя потенциал ЕФСР как ключевой платформы финансовой стабилизации и развития в евразийском регионе. Сообщается, что на открытии также присутствовали представители стран-участниц фонда.
Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, нацеленная на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. В её состав входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия. Эти же страны, а также Таджикистан, в 2009 году создали ЕФСР.
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Путин рассказал, в каких инфраструктурных проектах России помог банк ЕАЭС
26 июня, 20:17
 
