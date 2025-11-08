В Астане открылась штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития

«

"Открытие штаб-квартиры Евразийского фонда стабилизации и развития в Астане. Сегодня с участием заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФАлексея Оверчука состоялась торжественная церемония открытия штаб-квартиры фонда", - говорится в сообщении.