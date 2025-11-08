https://ria.ru/20251108/aristarhov-2053644350.html
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе
Россиянин Антон Аристархов завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе
Россиянин Аристархов взял бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе в Каире