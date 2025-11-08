Рейтинг@Mail.ru
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе
08.11.2025
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе
Россиянин Антон Аристархов завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе

Россиянин Аристархов взял бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе в Каире

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАнтон Аристархов
Антон Аристархов. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россиянин Антон Аристархов завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире.
Аристархов набрал 556 очков. Победу одержал Равиндел Сингх (569 очков) из Индии, вторым стал Ким Чон Ён из Южной Кореи (556).
Чемпионат мира завершится 18 ноября. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
Генинов стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука среди военнослужащих
28 октября
