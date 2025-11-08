Талибы запретили женщинам без бурок посещать больницы, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Управление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока западной афганской провинции Герат издало распоряжение в соответствии с которым женщинам без бурок отныне запрещено посещать больницы и другие государственные учреждения, сообщил в субботу новостной портал Khaama press.

"В Герате женщинам предписано носить бурки во время посещения больниц и других государственных учреждений в связи с ужесточением ограничений по всей провинции", - говорится в сообщении.

Ранее женщинам разрешалось ходить по улицам и посещать госучреждения в других видах мусульманской одежды, включая хиджаб, никаб и чадру. Бурка, которую теперь предписано носить жительницам провинции, представляет собой разновидность паранджи, в которой прорезь для глаз закрыта плотной сеткой, пришитой к одежде. Бурка полностью скрывает лицо и тело женщины.

Издание приводит фотографии, распространяющиеся в социальных сетях, на которых видно, как женщины-врачи и медсестры региональной больницы Герата делают прививки детям, смотря на малышей через матерчатую сетку бурки.

"Источники в медицинских кругах сообщили, что представители талибов распорядились не допускать в больницы и другие государственные учреждения женщин без бурок - как врачей, так и посетительниц", - подчеркивает Khaama press, отмечая, что новый запрет был доведен до главврачей больниц и медцентров канцелярией губернатора провинции на прошлой неделе.

"Женщинам без бурок также отказали во входе в провинциальный департамент гражданской регистрации, где чиновникам было велено не допускать никого из женщин, чье тело полностью не закрыто", - отмечает Khaama press.