В Афганистане обвинили делегацию Пакистана в безответственности
09:00 08.11.2025
В Афганистане обвинили делегацию Пакистана в безответственности
В Афганистане обвинили делегацию Пакистана в безответственности
Причиной провала третьего раунда переговоров с Пакистаном, начавшегося 6 ноября в Стамбуле, стало безответственное поведение и отсутствие сотрудничества со...
В Афганистане обвинили делегацию Пакистана в безответственности

Моджахед: переговоры с Пакистаном провалились из-за безответственности делегации

Афганские военнослужащие
Афганские военнослужащие
Афганские военнослужащие
Афганские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Причиной провала третьего раунда переговоров с Пакистаном, начавшегося 6 ноября в Стамбуле, стало безответственное поведение и отсутствие сотрудничества со стороны пакистанской делегации, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
"Безответственное поведение и отсутствие сотрудничества со стороны пакистанской делегации привели к тому, что, несмотря на добрые намерения Исламского Эмирата и усилия посредников, переговоры между Кабулом и Исламабадом закончились безрезультатно", - говорится в официальном заявлении.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Пакистан прервал переговоры с Афганистаном из-за инцидента на границе
6 ноября, 22:57
По его словам, представители Афганистана, "следуя указаниям руководства, с добрыми намерениями и полномочиями приняли участие в переговорах в Стамбуле 6 и 7 ноября". "Ожидалось, что на этот раз пакистанская сторона, проконсультировавшись со своими лидерами, проявит ответственность и конструктивный подход к решению проблемы в корне, вступив в переговоры с реалистичными и выполнимыми требованиями", - отметил Моджахед.
Однако пакистанская сторона в ходе переговоров попыталась переложить всю ответственность за собственную безопасность на правительство Афганистана, в то время как сама не проявила никакой готовности взять на себя какую-либо ответственность за безопасность Афганистана или даже собственную. отмечается в заявлении.
"Безответственное поведение и нежелание сотрудничать со стороны пакистанской делегации привели к тому, что, несмотря на добрые намерения Исламского Эмирата и усилия посредников, не удалось достичь никаких результатов. Исламский Эмират Афганистан вновь подтверждает свою принципиальную позицию: никому не будет позволено использовать территорию Афганистана против других стран, и ни одной стране не будет позволено предпринимать действия или оказывать поддержку против национального суверенитета, независимости и безопасности Афганистана со своей территории", - подчеркнул чиновник.
По мнению Моджахеда, "мусульманский народ Пакистана является братом Афганистана" и страна "желает ему добра и мира и будет сотрудничать с ним в пределах своих обязанностей и возможностей".
Моджахед предупредил Исламабад, что "Кабул будет решительно защищаться от любых посягательств, так как защита народа и земли Афганистана является религиозным и национальным долгом".
В пятницу вечером министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что третий раунд переговоров по урегулированию ситуации на границе между Пакистаном и Афганистаном, проходивший в Турции, провалился.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф подтвердил пакистанскому телеканалу Geo, что переговоры между странами были приостановлены и четвертый раунд пока не планируется.
Асиф сообщил, что переговоры зашли в полный тупик и "перешли в неопределённую фазу".
Исламабад неоднократно обвинял Кабул в поддержке боевиков организации "Тахрик-е Талибан Пакистан" (ТТП), которые, якобы, получили убежище на афганской территории, нанося при этом точечные удары по целям в Афганистане с использованием беспилотников.
Афганистан заявляет, что ТПП базируется на пакистанской территории, а сам Исламабад имеет секретную договоренность с США об использовании своего воздушного пространства американскими беспилотниками.
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась, после того как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, где, по некоторым данным, уничтожили трех руководителей пакистанских талибов, а также по рынку в афганской провинции Пактика, разрушив множество торговых строений. Минобороны Афганистана заявило, что последствия этих ударов лягут на плечи пакистанских военных.
Боевые столкновения вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом границы двух стран - начались в ночь на 15 октября. Пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Позже министерство иностранных дел Пакистана объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня.
Кабул - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Режим талибов не представляет Афганистан, заявили в минобороны Пакистана
2 ноября, 16:42
 
В миреАфганистанПакистанКабул (город)Хавадж Мухаммад АсифGeoТранстихоокеанское торговое партнерство (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP)Торгово-промышленная палата РФ
 
 
