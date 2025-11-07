https://ria.ru/20251107/zhulin-2053470579.html
Степановой и Букину не создают искусственную конкуренцию, считает Жулин
Степановой и Букину не создают искусственную конкуренцию, считает Жулин
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Конкуренция четырехкратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой/Ивана Букина с молодыми дуэтами не носит искусственный характер, заявил РИА Новости тренер пары Александр Жулин.
Степанова/Букин
дебютировали в нынешнем сезоне на этапе Гран-при России в Красноярске. Фигуристы заняли первое место, опередив своих основных соперников Василису Кагановскую/Максима Некрасова
на 6 баллов.
"У нас прекрасные молодые пары, и я рад, что искусственно не создается конкуренция, - сказал Жулин
. - Ничего не чувствую такого сейчас. Но у нас действительно замечательные ребята, пусть они на льду доказывают, что способны бороться за лидерство".
По его словам, в Красноярске Степанова и Букин "выступили нормально". "У них не было ни соревнований, ни контрольных прокатов из-за операции на зубе у Вани. Волнительно было в первый день, подзажались. А произвольным я доволен, но нужно, конечно, дорабатывать. Я рад, что с программами мы попали. Все идет по графику. Спортсмены опытные, матерые. Они единственные, у которых прослеживаются некие взаимоотношения в паре. И для меня это очень важно", - отметил специалист.
"Если честно, я не ожидал от них, что они настолько сохранят мотивацию, - продолжил Жулин. - Безумно этому счастлив. Совершенно не отразилась на них история с недопуском. Рвутся в бой, работают в зале, хореографией и так далее. Понимают, что у них есть слабые места. Я очень благодарен им за их подход. Думал, что они тяжелее перенесут непопадание на Олимпиаду".