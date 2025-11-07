Рейтинг@Mail.ru
Степановой и Букину не создают искусственную конкуренцию, считает Жулин - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:57 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/zhulin-2053470579.html
Степановой и Букину не создают искусственную конкуренцию, считает Жулин
Степановой и Букину не создают искусственную конкуренцию, считает Жулин - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Степановой и Букину не создают искусственную конкуренцию, считает Жулин
Конкуренция четырехкратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой/Ивана Букина с молодыми дуэтами не носит искусственный характер, заявил РИА... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T15:57:00+03:00
2025-11-07T15:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
иван букин (фигурное катание)
александр жулин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052629910_525:0:3132:1467_1920x0_80_0_0_71802ed4af73435d4dedc3521472cffe.jpg
/20251013/stepanova-bukin-2048024597.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052629910_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_9b35039c4250b547bb2b3ce4a315efb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, иван букин (фигурное катание), александр жулин
Фигурное катание, Спорт, Иван Букин (фигурное катание), Александр Жулин
Степановой и Букину не создают искусственную конкуренцию, считает Жулин

Жулин: Степановой и Букину не создают искусственную конкуренцию

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Степанова и Иван Букин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Конкуренция четырехкратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой/Ивана Букина с молодыми дуэтами не носит искусственный характер, заявил РИА Новости тренер пары Александр Жулин.
Степанова/Букин дебютировали в нынешнем сезоне на этапе Гран-при России в Красноярске. Фигуристы заняли первое место, опередив своих основных соперников Василису Кагановскую/Максима Некрасова на 6 баллов.
"У нас прекрасные молодые пары, и я рад, что искусственно не создается конкуренция, - сказал Жулин. - Ничего не чувствую такого сейчас. Но у нас действительно замечательные ребята, пусть они на льду доказывают, что способны бороться за лидерство".
По его словам, в Красноярске Степанова и Букин "выступили нормально". "У них не было ни соревнований, ни контрольных прокатов из-за операции на зубе у Вани. Волнительно было в первый день, подзажались. А произвольным я доволен, но нужно, конечно, дорабатывать. Я рад, что с программами мы попали. Все идет по графику. Спортсмены опытные, матерые. Они единственные, у которых прослеживаются некие взаимоотношения в паре. И для меня это очень важно", - отметил специалист.
"Если честно, я не ожидал от них, что они настолько сохранят мотивацию, - продолжил Жулин. - Безумно этому счастлив. Совершенно не отразилась на них история с недопуском. Рвутся в бой, работают в зале, хореографией и так далее. Понимают, что у них есть слабые места. Я очень благодарен им за их подход. Думал, что они тяжелее перенесут непопадание на Олимпиаду".
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Выглядят отлично": Степанова и Букин готовятся к этапам Гран-при
13 октября, 17:56
 
Фигурное катаниеСпортИван Букин (фигурное катание)Александр Жулин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала