Степановой и Букину не создают искусственную конкуренцию, считает Жулин

По его словам, в Красноярске Степанова и Букин "выступили нормально". "У них не было ни соревнований, ни контрольных прокатов из-за операции на зубе у Вани. Волнительно было в первый день, подзажались. А произвольным я доволен, но нужно, конечно, дорабатывать. Я рад, что с программами мы попали. Все идет по графику. Спортсмены опытные, матерые. Они единственные, у которых прослеживаются некие взаимоотношения в паре. И для меня это очень важно", - отметил специалист.