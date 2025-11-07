Рейтинг@Mail.ru
04:43 07.11.2025 (обновлено: 15:12 07.11.2025)
На Украине рассказали, чего боится Зеленский
Владимир Зеленский боится, что европейские партнеры подставят его по итогам урегулирования конфликта, такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник
в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, руслан бортник
В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Руслан Бортник
Политолог Бортник: Зеленский боится, что ЕС подставит его по итогу переговоров

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что европейские партнеры подставят его по итогам урегулирования конфликта, такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Зеленский обоснованно опасается, что в конечном итоге его кинут", — сказал он, комментирую желание главы киевского режима получить гарантии безопасности для Украины.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Перерос в хаос": СМИ рассказали, что случилось с Джоли на Украине
Вчера, 01:49
При этом, пояснил эксперт, ни Европа, ни США не готовы предоставлять Киеву подобные гарантии ни в какой форме. План урегулирования конфликта этого не предусматривает, констатировал Бортник.
В прошлом месяце агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские страны и Киев обсуждают план по урегулированию конфликта. Он состоит из 12 пунктов, среди которых остановка боевых действий по линии фронта, ускоренное вступление Украины в ЕС, получение ею гарантий безопасности и отказ юридически признавать освобожденные территории российскими.

Москва не раз подчеркивала, что присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин также заявлял, что Россия никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Киеву в обмен на территории.

В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на возможность замерзания и разрушения Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Удар по Украине": в Киеве забили тревогу из-за важного события в США
Вчера, 03:05
 
