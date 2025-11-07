На Украине рассказали, чего боится Зеленский

Москва не раз подчеркивала, что присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин также заявлял, что Россия никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Киеву в обмен на территории.