МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что европейские партнеры подставят его по итогам урегулирования конфликта, такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
«
"Зеленский обоснованно опасается, что в конечном итоге его кинут", — сказал он, комментирую желание главы киевского режима получить гарантии безопасности для Украины.
В прошлом месяце агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские страны и Киев обсуждают план по урегулированию конфликта. Он состоит из 12 пунктов, среди которых остановка боевых действий по линии фронта, ускоренное вступление Украины в ЕС, получение ею гарантий безопасности и отказ юридически признавать освобожденные территории российскими.
Москва не раз подчеркивала, что присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин также заявлял, что Россия никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Киеву в обмен на территории.
В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на возможность замерзания и разрушения Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.