Депутат Рады рассказал об устранении Зеленского

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Западные страны могут убрать Владимира Зеленского ради прекращения конфликта на Украине, такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, ключевая истина остается неизменной и заключается в том, что мир с Зеленским невозможен, потому что он и его окружение относятся к партии войны.
"Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского", — пояснил Дмитрук.
В среду бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров.
В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.