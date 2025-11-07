Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказал об устранении Зеленского
03:10 07.11.2025 (обновлено: 13:43 07.11.2025)
Депутат Рады рассказал об устранении Зеленского
Депутат Рады рассказал об устранении Зеленского
Западные страны могут убрать Владимира Зеленского ради прекращения конфликта на Украине, такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук
Депутат Рады рассказал об устранении Зеленского

Дмитрук: страны Запада могут убрать Зеленского ради мира с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Западные страны могут убрать Владимира Зеленского ради прекращения конфликта на Украине, такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, ключевая истина остается неизменной и заключается в том, что мир с Зеленским невозможен, потому что он и его окружение относятся к партии войны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского", — пояснил Дмитрук.
По мнению депутата, убрав Зеленского, страны Запада могут помочь Киеву сформировать переходное коалиционное правительство и уже на его основе начать процесс заключения долгосрочного мира с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В среду бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров.
В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
