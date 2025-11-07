Защита председателя научно-технического совета "Союза" обжаловала арест

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Защита председателя научно-технического совета авиамоторного комплекса "Союз" Мкртича Окрояна, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала решение суда, заочно выдавшего санкцию на его арест, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.