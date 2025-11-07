https://ria.ru/20251107/zaschita-2053347063.html
Защита председателя научно-технического совета "Союза" обжаловала арест
москва
московский городской суд
москва
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Защита председателя научно-технического совета авиамоторного комплекса "Союз" Мкртича Окрояна, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала решение суда, заочно выдавшего санкцию на его арест, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде
пока не назначена.
Тверской суд Москвы
в конце октября заочно выдал санкцию на арест Окрояна, срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или передачи российским правоохранительным органам. Как уточнили в суде, Окрояну предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и отмывании денег. Он объявлен в международный розыск.
По данным суда, Окроян занимает должность председателя научно-технического совета авиамоторного научно-технического комплекса "Союз". Предприятие, согласно открытым источникам, занимается научными исследованиями и разработками.