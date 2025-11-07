Рейтинг@Mail.ru
Защита председателя научно-технического совета "Союза" обжаловала арест - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/zaschita-2053347063.html
Защита председателя научно-технического совета "Союза" обжаловала арест
Защита председателя научно-технического совета "Союза" обжаловала арест - РИА Новости, 07.11.2025
Защита председателя научно-технического совета "Союза" обжаловала арест
Защита председателя научно-технического совета авиамоторного комплекса "Союз" Мкртича Окрояна, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала решение суда, заочно... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:14:00+03:00
2025-11-07T09:14:00+03:00
москва
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2aa9230c521c334da05cb43e7face887.jpg
https://ria.ru/20251106/sk-2053297990.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_373d4f2fcdeba88e2faa7e88712cb2c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московский городской суд
Москва, Московский городской суд
Защита председателя научно-технического совета "Союза" обжаловала арест

Защита председателя научно-технического совета "Союза" Окрояна обжаловала арест

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Московский городской суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Защита председателя научно-технического совета авиамоторного комплекса "Союз" Мкртича Окрояна, обвиняемого в мошенничестве, обжаловала решение суда, заочно выдавшего санкцию на его арест, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Тверской суд Москвы в конце октября заочно выдал санкцию на арест Окрояна, срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или передачи российским правоохранительным органам. Как уточнили в суде, Окрояну предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и отмывании денег. Он объявлен в международный розыск.
По данным суда, Окроян занимает должность председателя научно-технического совета авиамоторного научно-технического комплекса "Союз". Предприятие, согласно открытым источникам, занимается научными исследованиями и разработками.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Главу муниципалитета Льговского района подозревают в мошенничестве
6 ноября, 21:23
 
МоскваМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала