МАГАТЭ ожидает, что ремонт на ЗАЭС начнется в субботу
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 07.11.2025
МАГАТЭ ожидает, что ремонт на ЗАЭС начнется в субботу
МАГАТЭ ожидает, что ремонт на ЗАЭС начнется в субботу - РИА Новости, 07.11.2025
МАГАТЭ ожидает, что ремонт на ЗАЭС начнется в субботу
МАГАТЭ ожидает, что техспециалисты начнут ремонт в субботу, чтобы в ближайшие дни восстановить подключение линии "Ферросплавная-1" к Запорожской АЭС (ЗАЭС),... РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
украина
вооруженные силы украины
МАГАТЭ ожидает, что техспециалисты начнут ремонт на "Ферросплавной-1" 8 ноября

Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ ожидает, что техспециалисты начнут ремонт в субботу, чтобы в ближайшие дни восстановить подключение линии "Ферросплавная-1" к Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении агентства.
"Ожидается, что технические специалисты начнут ремонт в субботу с намерением в ближайшие дни снова подключить линию "Ферросплавная-1" к станции. Это обеспечит ЗАЭС доступ к двум линиям электроснабжения после ремонта 750 кВ линии "Днепровская" в прошлом месяце", - отмечает МАГАТЭ.
Уточняется, что эксперты агентства, находящиеся на ЗАЭС, будут следить за проводимым ремонтом, так же как это было в прошлом месяце - когда две команды МАГАТЭ контролировали работы на "Днепровской" по обе стороны линии соприкосновения.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Лихачев заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
9 октября, 09:10
 
Специальная военная операция на Украине МАГАТЭ Запорожская АЭС Рафаэль Гросси Украина Вооруженные силы Украины
 
 
