МАГАТЭ ожидает, что ремонт на ЗАЭС начнется в субботу

МАГАТЭ ожидает, что техспециалисты начнут ремонт в субботу, чтобы в ближайшие дни восстановить подключение линии "Ферросплавная-1" к Запорожской АЭС (ЗАЭС),... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:25:00+03:00
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Украина, Вооруженные силы Украины
МАГАТЭ ожидает, что техспециалисты начнут ремонт на "Ферросплавной-1" 8 ноября