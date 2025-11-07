Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о завершении зачистки западной части Купянска - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 07.11.2025 (обновлено: 12:31 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/zachistka-2053345134.html
Российский боец рассказал о завершении зачистки западной части Купянска
Российский боец рассказал о завершении зачистки западной части Купянска - РИА Новости, 07.11.2025
Российский боец рассказал о завершении зачистки западной части Купянска
Группировка войск "Запад" завершает зачистку западной части Купянска, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик на видео, РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:03:00+03:00
2025-11-07T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053345317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29f75d5369be3858469b02cf37fdc2ed.jpg
https://ria.ru/20251106/kupjansk-2053270536.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боец с позывным "Лаврик" о зачистке Купянска от ВСУ
Зачистка Купянска от ВСУ выполняется уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами, сообщил командир штурмового отряда группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
2025-11-07T09:03
true
PT0M43S
Военнопленный — об уничтожении российскими войсками целых рот ВСУ на Красноармейском направлении
"Много погибло, наверное, сотни". Российские войска на Красноармейском направлении уничтожают целые роты ВСУ, рассказал пленный украинский военный.
2025-11-07T09:03
true
PT2M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053345317_201:0:1641:1080_1920x0_80_0_0_6fa4f5b97f39a732922bc8c62fd9ed28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Красноармейск
Российский боец рассказал о завершении зачистки западной части Купянска

Войска "Запада" завершают зачистку западной части Купянска

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Запад" завершает зачистку западной части Купянска, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик на видео, предоставленном Минобороны.
"Мой отряд завершает зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободил еще 16 зданий. <...> Очень хорошо помогают наши расчеты БПЛА, которые за день сожгли три пикапа с боевиками", — сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В восточной части Купянска осталось освободить менее 50 зданий
6 ноября, 19:06
Накануне российские бойцы также уничтожили группу из семи боевиков, пытавшихся вырваться из города на двух боевых бронированных машинах.
"Зачистку города от ВСУ выполняем уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами", — отметил Лаврик.

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКрасноармейск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала