МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Запад" завершает зачистку западной части Купянска, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик на видео, предоставленном Минобороны.
"Мой отряд завершает зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободил еще 16 зданий. <...> Очень хорошо помогают наши расчеты БПЛА, которые за день сожгли три пикапа с боевиками", — сказал он.
Накануне российские бойцы также уничтожили группу из семи боевиков, пытавшихся вырваться из города на двух боевых бронированных машинах.
"Зачистку города от ВСУ выполняем уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами", — отметил Лаврик.
Окружение ВСУ
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
