Лидеры Узбекистана и Туркменистана пообщались с Трампом на русском языке - РИА Новости, 07.11.2025
04:40 07.11.2025 (обновлено: 10:44 07.11.2025)
Лидеры Узбекистана и Туркменистана пообщались с Трампом на русском языке
Лидеры Узбекистана и Туркменистана пообщались с Трампом на русском языке

© Getty Images / Andrew HarnikУжин, устроенный президентом США Дональдом Трампом для лидеров стран Центральной Азии в Восточном зале Белого дома. 6 ноября 2025
Ужин, устроенный президентом США Дональдом Трампом для лидеров стран Центральной Азии в Восточном зале Белого дома. 6 ноября 2025
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Лидеры Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркмении Сердар Бердымухамедов общались с президентом США Дональдом Трампом на русском языке в ходе саммита "Центральная Азия + США" (С5+1).
На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии. Государственные языки использовали президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев говорил на русском языке. Вместе с ним русский использовал и коллега из Туркмении Сердар Бердымухамедов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступал после американского коллеги и единственный из лидеров "пятерки" говорил на английском языке.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп объявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама
