WADA оценило статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) провел оценку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на предмет его соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщается на сайте организации.
Заседание комитета прошло в Монреале с 28 по 29 октября. По его итогам были подготовлены рекомендации, которые будут направлены на рассмотрение исполнительному комитету WADA. Заседание исполкома состоится в Пусане (Южная Корея) с 2 по 5 декабря.
Также независимый комитет WADA оценил два случая несоответствия кодексу - Национальной антидопинговой организации Шри-Ланки и Международной федерации фитнеса и бодибилдинга.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. В августе министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об имеющейся предварительной договоренности с WADA по поводу инспекции РУСАДА с целью его дальнейшего признания. Позднее в WADA заявили РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только позволит ситуация с безопасностью.
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.