WADA оценило статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
01:37 07.11.2025 (обновлено: 03:34 07.11.2025)
WADA оценило статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
WADA оценило статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
михаил дегтярев
русада
всемирное антидопинговое агентство (wada)
спортивный арбитражный суд (cas)
спорт
михаил дегтярев, русада, всемирное антидопинговое агентство (wada), спортивный арбитражный суд (cas), спорт
Михаил Дегтярев, РУСАДА, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спортивный арбитражный суд (CAS), Спорт
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) провел оценку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на предмет его соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщается на сайте организации.
Заседание комитета прошло в Монреале с 28 по 29 октября. По его итогам были подготовлены рекомендации, которые будут направлены на рассмотрение исполнительному комитету WADA. Заседание исполкома состоится в Пусане (Южная Корея) с 2 по 5 декабря.
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
РУСАДА уделит особое внимание зимним видам спорта, заявила глава агентства
6 ноября, 09:05
Также независимый комитет WADA оценил два случая несоответствия кодексу - Национальной антидопинговой организации Шри-Ланки и Международной федерации фитнеса и бодибилдинга.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. В августе министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об имеющейся предварительной договоренности с WADA по поводу инспекции РУСАДА с целью его дальнейшего признания. Позднее в WADA заявили РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только позволит ситуация с безопасностью.
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
РУСАДА пыталось войти в процесс по делу Валиевой, заявила Логинова
6 ноября, 07:57
 
Михаил Дегтярев РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) Спортивный арбитражный суд (CAS) Спорт
 
