В Харьковской области прогремела серия взрывов
Серия взрывов прозвучала в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
чугуевский район
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
чугуевский район
харьковская область
Новости
ru-RU
В Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов