Патриарх Кирилл посетил выставку, посвященную Соловецкому монастырю

«

"Для православных верующих людей, это, конечно, художественные ценности, но в первую очередь - наши национальные святыни. И достаточно сказать, что перед этими иконами молились наши далекие-далекие предки, и в XXI веке мы тоже им молимся. Вера - это живая сила, которая передается из поколения в поколение… Многим, кто приходит взирать на иконы только как на предмет искусства, рекомендуется задуматься о том, что это не просто произведение искусства. Через эти произведения искусства с нами сам Бог будет, если мы, конечно, этого хотим", - сказал патриарх Кирилл.