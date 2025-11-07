Патриарх Кирилл посетил выставку, посвященную Соловецкому монастырю

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в храме Христа Спасителя открытие выставки "Святая обитель", посвященной 600-летию со дня основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены произведения церковного искусства из Соловецкого монастыря из собрания из Музеев Московского Кремля.
"Для православных верующих людей, это, конечно, художественные ценности, но в первую очередь - наши национальные святыни. И достаточно сказать, что перед этими иконами молились наши далекие-далекие предки, и в XXI веке мы тоже им молимся. Вера - это живая сила, которая передается из поколения в поколение… Многим, кто приходит взирать на иконы только как на предмет искусства, рекомендуется задуматься о том, что это не просто произведение искусства. Через эти произведения искусства с нами сам Бог будет, если мы, конечно, этого хотим", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх отметил, что иконы, которые были созданы для того, чтобы перед ними молились люди, вне зависимости от того места, где они находятся, "помимо чисто эстетического, художественного и научного значения, продолжают сохранять великое духовное значение, ради которого были созданы".
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала, что в Музеях Кремля хранится самая большая коллекция произведений искусства Соловецкого монастыря. Гагарина отметила, что соловецкие храмы и ризница входили в число богатейших сокровищниц России: большие пожертвования делали русские цари, знатные люди, представители духовенства, посещавшие монастырь.
"Соловецкий монастырь - это один из важнейших, наверное, самый важный после Троице-Сергиевой Лавры монастырь на территории Русского государства, который пользовался огромным почитанием, и один из важнейших форпостов русской культуры на Севере - монастырь, где создавались и хранились великолепные произведения искусства... Большая и, наверное, самая интересная коллекция хранится в Музеях Московского Кремля. Нам удалось не только изучить, но и привести в очень хорошее состояние, отреставрировать многие произведения искусства. Это не только иконы, но и ткани, произведения из металла", - рассказала журналистам Гагарина.
В экспозицию выставки вошли редкие образцы древнерусской живописи - иконы XVI столетия, созданные для монастырских храмов, в частности, образ основателей монастыря преподобных Зосимы и Савватия, который почитался как монастырская реликвия и находился у рак святых, икона "Преображение" XVI века из Спасо-Преображенского собора монастыря, икона "Богоматерь Владимирская" и рукописное Евангелие, пожертвованные старцем Александром Булатниковым, монахом обители.
Впервые на выставке показаны редкие свидетельства времен расцвета обители - грамоты конца XVI - XVII веков, которые рассказывают о жизни монастыря.
Также зрители увидят священнические облачения, утварь, произведения церковного шитья.
В 2029 году будет отмечаться 600 лет со дня основания первого поселения на Соловецких островах.
